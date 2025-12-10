x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estas son las elegidas en la Selección Colombia Femenina Sub-20 para enfrentar a Argentina en los dos amistosos de diciembre

Las juveniles comienzan un nuevo microciclo para preparar los dos amistosos en diciembre frente a Argentina, y afinar detalles rumbo al Sudamericano 2026.

  • La Selección Colombia Femenina Sub-20 enfrentará a Argentina en diciembre en dos amistosos. Foto: Juan Antonio Sánchez.
    La Selección Colombia Femenina Sub-20 enfrentará a Argentina en diciembre en dos amistosos. Foto: Juan Antonio Sánchez.
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 6 horas
bookmark

El cuerpo técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-20 dio un paso firme en su preparación rumbo al Sudamericano 2026, y ya fueron reveladas las 22 jugadoras fueron convocadas para un nuevo microciclo que desembocará en dos amistosos ante la selección argentina.

La concentración arrancará en Bogotá el 10 de diciembre y terminará con los amistosos en Buenos Aires los días 17 y 19 de diciembre. Le contamos quiénes fueron convocadas por Carlos Alberto Paniagua para este nuevo microciclo y qué se viene para las cafeteras.

La Selección Colombia Sub-20 Femenina vuelve a poner en marcha su maquinaria, y tras avances en el proceso de preparación en el último microciclo, el cuerpo técnico ya citó a las 22 jugadoras que conformarán el tercer microciclo del año. La concentración tendrá lugar en Bogotá entre el 10 y el 14 de diciembre, antes de emprender viaje hacia Buenos Aires, Argentina.

Allí, el equipo enfrentará a la selección local en dos encuentros amistosos:

- Miércoles 17 de diciembre: Argentina vs Colombia, 7:00 a.m. (hora Colombia), en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, Ezeiza.

- Viernes 19 de diciembre: Argentina vs Colombia, 3:00 p.m. (hora Colombia), en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, Ezeiza.

Estos juegos representan una oportunidad clave para que las juveniles afiancen conceptos tácticos e ideas de juego y ganen ritmo de competencia de cara al próximo CONMEBOL Sudamericano Femenino Sub-20.

Convocadas Selección Colombia sub-20

Luisa Fernanda Agudelo Morelo – Deportivo Cali

Lena Anne Tusche – Pda North De New Jersey (Usa)

Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional

Maria Alejandra Baldovinio Vásquez – La Villa Fc (Liga Del Atlántico)

Marleidy Cossio Mosquera – Banfield (Arg)

Sara Valentina Bohórquez Labrador – Fortaleza FC

Sindy Yuliana Sánchez Julio – Orsomarso Sc

Sintia Vanesa Cabezas Vanegas – Levante Ud (Esp)

María José Torres Cristancho – Independiente Medellín

Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc

Zarhay González Espinosa – América De Cali

Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf

Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe

Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe

Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Deportivo Cali

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín

Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe

Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Ana Sofía Castañeda – Rayo Vallecano (ESP)

El cuerpo técnico que acompañará esta convocatoria estará conformado por: Carlos Alberto Paniagua Mazo (DT), Michael Florez Valle (asistente técnico), Viviana Cardona Valencia (preparadora física), entre otros profesionales de apoyo como fisioterapeutas, analistas de video, preparadores de arqueras y utilería.

¿Qué se trabajará en el microciclo?

Aunque no han iniciado las concentraciones, se espera que la preparación sea una continuación de los avances en el segundo microciclo. Los entrenamientos han estado enfocados en consolidar los principios de juego, como circulación de balón, precisión en los pases, orden defensivo tanto en bloque medio como alto, y acciones a balón parado. Asimismo, se han hecho ejercicios por líneas, con especial énfasis en salir con balón desde el fondo, reforzar la asociación en el mediocampo y mejorar la toma de decisiones en el último tercio.

Este tipo de trabajo técnico-táctico sugiere que el cuerpo técnico busca moldear a un grupo versátil, sólido y preparado para afrontar torneos de alta exigencia, como el Sudamericano Sub-20.

Le podría interesar: Ya hay reventa de entradas para el Mundial: ¿usted pagarían 500% más de precio oficial por ver Colombia vs. Portugal?

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Argentina
Selección Colombia
Fútbol femenino
Partidos amistosos
Seleccion Colombia Femenina
Colombia
Bogotá
Suramérica
Argentina
Carlos Paniagua
Luisa Agudelo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida