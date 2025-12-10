Estas son las elegidas en la Selección Colombia Femenina Sub-20 para enfrentar a Argentina en los dos amistosos de diciembre

El cuerpo técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-20 dio un paso firme en su preparación rumbo al Sudamericano 2026, y ya fueron reveladas las 22 jugadoras fueron convocadas para un nuevo microciclo que desembocará en dos amistosos ante la selección argentina.
La concentración arrancará en Bogotá el 10 de diciembre y terminará con los amistosos en Buenos Aires los días 17 y 19 de diciembre. Le contamos quiénes fueron convocadas por Carlos Alberto Paniagua para este nuevo microciclo y qué se viene para las cafeteras.