¿Cuál será el difícil camino que le espera a Colombia en el Mundial 2026 si supera la fase de grupos?

En el país hay ilusión por lo que pueda hacer la Selección Colombia en el Mundial 2026. El buen rendimiento que mostraron los dirigidos por Néstor Lorenzo en el cierre de 2025, cuando consiguieron la clasificación a Norteamérica, así como haber llegado a la final de la Copa América en 2024, auguran que el elenco nacional debe ser protagonista en el torneo.
Muchos esperan que los criollos peleen con Portugal, candidata a dar la sorpresa y quedarse con el título por el buen recambio generacional que ha tenido, el primer puesto del Grupo K. Eso genera presión. El equipo de Cristiano Ronaldo será la primera “vara” para medir para qué están los cafeteros en el Mundial.