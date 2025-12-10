Árbol de Navidad gigante, de 25 metros de alto, es uno de los principales atractivos en el alumbrado de Parques del Río

Sin duda, uno de los adornos más simbólicos de cada diciembre es el árbol navideño, repleto de bolas de colores, personajes de todas las formas y una cantidad de luces que lo hacen aún más llamativo. Lea más: El detalle navideño que promete atraer dinero y buena suerte en 2026 Este año no es la excepción, y desde EPM se replicó dicha tradición con un magnífico ejemplar: un árbol de navidad de 25 metros de alto que puede ser visto desde diferentes puntos de Medellín. Se encuentra ubicado en inmediaciones del puente de Guayaquil, como adorno principal antes de iniciar el recorrido por el Paseo del Río y Parques el Río.

La figura se elaboró a mano. Ante su gran tamaño, tuvo que hacerse por partes, y una vez estuvieron listas se ensambló en el sitio. Las artesanas madres cabeza de familia cumplieron un papel muy importante en la creación de esta inmensidad, pues diseñaron, pétalo por pétalo, las 90 flores luminosas que decoran el árbol, flores que reinterpretan la flor del pensamiento, una de las más representativas en la cultura silletera. Toda esta hermosa creación se corona con un lirio amarillo como la estrella más brillante en la punta del árbol de Navidad, que ejemplifica a la perfección las especiales tradiciones familiares.

El árbol también es una experiencia inmersiva

No sólo es la fachada lo que hace de esta figura una de las más icónicas de la edición 58 de los Alumbrados de EPM, también es su interior.