Árbol de Navidad gigante, de 25 metros de alto, es uno de los principales atractivos en el alumbrado de Parques del Río

Sin duda, uno de los adornos más simbólicos de cada diciembre es el árbol navideño, repleto de bolas de colores, personajes de todas las formas y una cantidad de luces que lo hacen aún más llamativo.
Este año no es la excepción, y desde EPM se replicó dicha tradición con un magnífico ejemplar: un árbol de navidad de 25 metros de alto que puede ser visto desde diferentes puntos de Medellín. Se encuentra ubicado en inmediaciones del puente de Guayaquil, como adorno principal antes de iniciar el recorrido por el Paseo del Río y Parques el Río.