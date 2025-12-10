x

¡Se llegó el día! ¿Cuándo y dónde ver “El Coloso”? El documental de Freddy Rincón ya tiene fecha de estreno

“El Coloso” llega a los cines del país este jueves 11 de diciembre, con un retrato íntimo y revelador de Freddy Rincón. Se podrá ver en más de 20 salas de cine de todo el país.

  Freddy Rincón con la Selección Colombia en el Mundial de Italia 1990. Foto: GETTY.
    Freddy Rincón con la Selección Colombia en el Mundial de Italia 1990. Foto: GETTY.
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 6 horas
bookmark

Una nueva película documental promete revivir la vida de uno de los grandes del fútbol colombiano, Freddy Rincón. El Coloso se estrena este jueves 11 de diciembre en salas de cine de todo el país.

El documental, dirigido por José Varón y realizado en coproducción entre Telepacífico, Chakistán y RTVC Sistema de Medios Públicos, reconstruye el camino de Rincón desde su infancia en Buenaventura hasta su consagración en las canchas de Europa y Brasil, sin olvidar su inmenso impacto como símbolo de orgullo nacional.

Pero no se trata solo de goles. El Coloso busca entender al hombre detrás del balón. Ese joven del Pacífico, padre, amigo, símbolo de lucha y dignidad, cuya historia trasciende las canchas. Le contamos dónde ver la película y de qué tratará sin hacer espóiler.

Freddy Eusebio Rincón, conocido como “El Coloso” por su imponente presencia y talento, emergió desde las canchas del barrio en Buenaventura para convertirse en uno de los futbolistas más completos que ha dado Colombia.

Su carrera lo llevó por clubes emblemáticos: América de Cali, Santa Fe, Real Madrid (siendo el primer colombiano en vestir la camiseta merengue), Palmeiras, Corinthians, entre otros. En Brasil se consagró campeón del Mundial de Clubes.

Con la selección nacional, Rincón vivió uno de los momentos más inolvidables del fútbol colombiano. Su gol del 1–1 frente a Alemania en el Mundial de Italia 90, fue un grito que aún retumba en la memoria colectiva.

Pero más allá de la gloria deportiva, el documental aborda su humanidad, sus raíces afrocolombianas, su identidad como hijo del Pacífico, los desafíos que enfrentó, incluido el racismo en el fútbol europeo, y su papel como referente para generaciones enteras.

La producción reúne material nunca antes visto de entrenamientos, partidos, recuerdos personales. También incluye testimonios de figuras del fútbol latinoamericano que compartieron cancha con Rincón, como Jorge Valdano y Faustino Asprilla, quienes relatan anécdotas y vivencias que dibujan al hombre detrás del ídolo.

¿Dónde y cuándo ver el documental de Freddy Rincón?

Freddy Eusebio Rincón: El Coloso tiene fecha de estreno para el jueves 11 de diciembre de 2025 y una duración estimada de 70 minutos.

En Medellín, el documental podrá verse en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y Cinecolombia Unicentro Medellín.

En otras ciudades del país, algunas de las salas confirmadas incluyen:

- Bogotá: Cinemateca de Bogotá; Viziona - El Edén; CineColombia - Embajador; Procinal - C. C. Salitre Plaza; Cinepolis - Diverplaza; Cinema Local - San Felipe.

- Cali: Cinemateca La Tertulia; Izi Movie - C. C. Acuarela; CineColombia - C. C. Chipichape; Royal Films - C. C. La Estación; Cinema Local - San Fernando; Cinepolis - Limonar.

- Barranquilla: Cinemateca del Caribe - Sala Country.

- Bucaramanga: CineColombia - C. C. Cacique.

- Buenaventura: Royal Films - C. C. Viva Buenaventura.

- Valledupar: Cineland - Mayales; Marines Films.

- Manizales: All Cine - C. C. Cable Plaza; Cinespiral - Fundadores; Cinepolis - Mall Plaza.

- Neiva: Cineland - Santa Lucía.

- Pereira: Cinemateca de la Cámara de Comercio - Cine con Alma.

Trailer oficial del documental de Freddy Rincón

Le podría interesar: James y Juanfer Quintero, entre las estrellas confirmadas en el Día del Fútbol Envigadeño, ¿cuándo es?

