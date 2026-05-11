Guía definitiva para Jurados de Votación: estas son todas las funciones que debe cumplir en la jornada electoral

A menos de un mes para llevarse a cabo las elecciones presidenciales para el período 2026-2030, ya se está sorteando y designando a las personas que serán jurados de votación el próximo 31 de mayo, pues de acuerdo a las funciones que realizan hace que sin ellos sea imposible llevar a cabo la jornada electoral.
Para los comicios presidenciales, la Registraduría tiene el reto de designar a los vigilantes de las urnas para ser distribuidos en los 13.489 puestos de votación que habrá a nivel nacional distribuidos en la ruralidad y en los cascos urbanos.
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Estas personas que sean designadas como jurados de votación tienen diferentes funciones que son de vital importancia para garantizar la transparencia del proceso electoral. Su listado comprende responsabilidades como verificar que el ciudadano vote en la correspondiente puesto de votación asignado, diligenciar los formularios de la Registraduría y custodiar la urna.