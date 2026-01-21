Pese a cuestionamientos de diplomáticos, Gobierno eliminó requisito de inglés: 72 nuevos embajadores no tendrían que acreditarlo

En medio de los cuestionamientos que han tenido los cambios para los cargos diplomáticos en la Cancillería, una de ellas ha sido las modificaciones que se le han hecho al manual de funciones de esta cartera del Estado. Sobre esto, se dio a conocer que en estos cambios se eliminó el requisito de acreditar dominio del inglés u otro idioma oficial de la ONU para quienes ocupen cargos de embajadores de Colombia. Con el nuevo manual, los 72 embajadores del país ya no están obligados a demostrar conocimiento de una lengua extranjera, una exigencia que hasta ahora hacía parte de los criterios para representar al Estado colombiano en el exterior.

Cambio a una normativa vigente

La denuncia la dio a conocer el periodista Melquisedec Torres a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). La decisión, explicó, implica un cambio frente a la normativa vigente incluso durante este mismo Gobierno, pues en diciembre de 2023 la Cancillería había actualizado el Manual de Funciones manteniendo el requisito del idioma para todos los embajadores. Según advirtió, la modificación se hizo por instrucción directa del presidente Petro. “Petro ordenó y así se hizo, modificar el Manual de Funciones de la Cancillería que establecía el requisito de inglés, o del idioma del país de destino, para los embajadores”. AH32425306

La reglamentación