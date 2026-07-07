Gobierno Petro denunció a Carlos Alonso Lucio por injuria y calumnia

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció acciones legales contra el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, tras suspender el empalme.

Según Ávila, la entrevista concedida por Carlos Alonso Lucio a Cambio fue el detonante para suspender este empalme, luego de “formular graves señalamientos contra el señor presidente de la república”.

“Se han dado declaraciones recientes de los miembros del comité de empalme de forma intencional para impedir su proceso. Se han realizado acusaciones ofensivas contra el presidente y su equipo de gobierno, según las cuales se califica de criminales, se manipula la justicia, se pretenden extraditarnos, entre otras torpezas manifestadas”, cuestionó.

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Incluso, informó que el Gobierno interpuso una denuncia penal contra Lucio por afirmar que el presidente Gustavo Petro debería ser judicializado.

“El presidente (Abelardo) lo ha dicho con claridad, y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro (...) La extradición no es un tema que surge en la justicia colombiana, es un tema que está en los tratados (...) hay otra realidad, y es que Petro ha delinquido, y existen denuncias en las instancias correspondientes de la institucionalidad colombiana”, sostuvo Lucio.

No es que De la Espriella o su gobierno estén buscando extraditar a Petro sino ante el escenario de si eso llegase a ocurrir. Es importante recordar que un presidente no puede decidir, por iniciativa propia, extraditar a un ciudadano, ni siquiera a un expresidente. Para que ese escenario siquiera llegue al despacho del jefe de Estado debe cumplirse una cadena de requisitos judiciales y diplomáticos que hoy, según especialistas, ni siquiera existe.

¿Cómo funciona una extradición?

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, la extradición no nace de una decisión política del Gobierno, sino de una solicitud formulada por un Estado extranjero dentro de un proceso penal.

“Todo lo que dice el doctor Lucio no tiene ningún sentido, porque la extradición no es de aquí para allá. La tiene que pedir un tribunal o una corte extranjera que requiera a la persona por una investigación criminal”, argumentó.

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Es decir, Colombia no puede decidir enviar a una persona para que sea investigada en otro país simplemente porque exista la voluntad política de hacerlo. “No es porque en Colombia alguien quiera extraditar de aquí para allá. ‘Les voy a mandar a este señor para que lo investiguen’. Eso es absurdo”, dijo.

Lucio, pareja de Viviane Morales, nombrada ministra de Educación, habló de la eventual extradición de Petro y despertó polémica. Pero analizado en detalle, los escenarios son más complejos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, debe existir una acusación formal emitida por un gran jurado o una corte federal. Solo cuando esa investigación ya está suficientemente avanzada puede iniciarse el trámite diplomático.