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Impactantes imágenes de mortal tornado en China

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El Colombiano

Fuertes vientos y tormentas con rayos mataron al menos a 15 personas en el centro y sur de China.La provincia central de Hubei fue golpeada por un fenómeno climático severo que se cobró la vida de 11 personas y dejó un desaparecido....

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