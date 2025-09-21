Germán Trejo, el asesor extranjero que trajo Petro para radicalizar al Gobierno y la campaña de 2026

A los funcionarios de Presidencia les dijeron primero que Germán Trejo, un estratega político de origen mexicano, se iba a encargar solamente de dirigir las alocuciones y las transmisiones de los Consejos de Ministros. “Al presidente Petro no le gustaba cómo estaba saliendo en las alocuciones. Él empezó a cambiarlas”, cuenta a este diario un asesor en Presidencia bajo reserva.
Pero en cuestión de días, ahora Trejo y su equipo están a cargo ya no solo de esa función sino de ser el cerebro detrás de una estrategia de comunicaciones que incluye a todas y cada de las entidades del Ejecutivo para los poco más de 10 meses que le quedan al petrismo en este mandato, pero también con proyección a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.