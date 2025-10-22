El general Rincón vuelve a la Policía en medio del misterio por el asesinato de su hijo: “Fue un grupo delincuencial”

El Gobierno confirmó en la noche de este martes la entrada del nuevo director de la Policía Nacional, quien reemplazaría al actual comandante, el general Carlos Triana. Se trata del general William Rincón, que se encontraba en retiro y fue llamado para integrarse nuevamente a la entidad.
El general (r) Rincón regresa a la Policía Nacional tras haber pasado un tiempo en retiro y se convierte en el cuarto oficial en 124 años de historia en ser reintegrado al servicio activo para asumir el mando de la cúpula de la entidad.
Antes de salir de la Policía ocupó el cargo de inspector general y, justamente, durante esta semana volvió a estar en el ojo público, debido a las nuevas pistas en el caso del asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón, el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, ubicado al sur de Bogotá.