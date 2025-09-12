x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Liberaron a Samuel Londoño, el hijo del gerente de Licorera del Cauca

El menor había sido interceptado por hombres armados en una vía que comunica a Miranda con el municipio de Florida, Valle.

  • Liberaron al hijo del gerente de la Licorera del Cauca, en el municipio de Miranda. FOTOS: Cortesía
    Liberaron al hijo del gerente de la Licorera del Cauca, en el municipio de Miranda. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Desde la Alcaldía de Miranda, en Cauca , informada por medio de un comunicado la liberación del menor Samuel Londoño Escobar, de 17 años, quien había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre por varios hombres armados que lo abordaron mientras transitaba en motocicleta.

El hijo de Samuel Londoño Ortega, gerente de la Licorera del Cauca, estaba en compañía de otro adolescente cuando los secuestradores los interceptaron en una camioneta en una vía que comunica a Miranda con el municipio de Florida, Valle.

Lea también: Hombres armados secuestraron a Samuel Londoño, menor de edad hijo del gerente de Licorera del Cauca

De hecho, el alcalde Walter Zúñiga se había pronunciado a través de un video este jueves para pedir una vez más por su liberación: "Ya han pasado 9 días desde que nos secuestraron al joven Samuel Londoño Escobar. Les exigimos a sus captores que lo regresen a su casa libre y sano, para aliviar la desesperanza que hay en sus padres y la comunidad de Miranda".

En el comunicado de la administración del municipio aprovecharon para agradecer las plegarias por la vida y seguridad de Samuel: “Que este hecho sea un paso firme hacia la anhelada paz. Hacemos un llamado urgente al cese de toda la violencia en nuestro territorio. Trabajemos juntos por una Miranta en paz, donde prevalezca la seguridad y convivencia”, se lee.

Liberaron a Samuel Londoño, el hijo del gerente de Licorera del Cauca

Esta zona tiene gran presencia de estructuras de las disidencias de las Farc, específicamente el frente Jaime Martínez, de la organización comandada por alias Iván Mordisco, aunque hasta el momento ningún grupo ilegal se ha atribuido el secuestro.

Siga leyendo: “No es una cifra”: familia de Valeria Afanador rechazó “generosa” poliza de la que habló abogado de colegio

Temas recomendados

Secuestro
Farc
Familia
Disidencias de Farc
Jóvenes
seguridad
Guerrilla
Proceso de paz con disidencias de las Farc
Disidencias de Iván Mordisco
Menores de edad
Hijos
Liberación
Cauca
Valle del Cauca
Iván Mordisco
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida