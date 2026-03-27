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Por segunda vez le incautaron la gafas a “Iván Mordisco”, pero él se volvió a escapar

El primer caso ocurrió el Solano, Caquetá, y el más reciente en la selva de Vaupés.

  • Las gafas de “Iván Mordisco” quedaron entre los elementos incautados en el asalto al campamento de Vaupés. FOTOS: CORTESÍA FF.MM. Y ARCHIVO.
    Las gafas de “Iván Mordisco” quedaron entre los elementos incautados en el asalto al campamento de Vaupés. FOTOS: CORTESÍA FF.MM. Y ARCHIVO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
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En el campamento terrorista que la Fuerza Pública bombardeó y asaltó en la selva de Vaupés, no fue encontrado el comandante de las disidencias de las Farc, Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), pero sí lo que dejó detrás: las gafas recetadas que necesita para ver bien.

Lo curioso es que esta es la segunda vez, en menos de un año, en la que sobrevive por poco a una operación militar y al mismo tiempo pierde sus anteojos.

Sucedió al amanecer de este jueves, en la zona selvática de un área corregimental llamada Pacoa, a orillas del río Apaporis.

Tras la caída de las bombas, los comandos de las Fuerzas Especiales incursionaron y sostuvieron un enfrentamiento armado con los escoltas de Vera.

Allí murieron seis presuntos terroristas, entre ellos alias “Lorena”, la novia de “Iván Mordisco”, madre de un hijo suyo de un año de edad.

Por interceptación de comunicaciones, los comandos se enteraron de que el objetivo sobrevivió, y que al parecer anda herido en la selva con un puñado de guardaespaldas.

En el lugar se incautaron cuatro fusiles, abundante munición, material de intendencia, un computador, cinco celulares y las mencionadas gafas.

Algo similar ocurrió el 9 de abril de 2025 en Solano, Caquetá, donde los uniformados atacaron otro campamento del Estado Mayor Central de las Farc (EMC).

Murieron siete terroristas y Vera alcanzó a fugarse, pero en una balsa dejó tiradas las gafas, su computador personal y el fusil Tavor con mira telescópica importada que tanto apreciaba.

El 15 de julio de 2022 ya había sobrevivido a otro bombardeo en San Vicente de Caguán, Caquetá, donde el objeto preciado que perdió fue una boina verde que siempre lucía en sus presentaciones públicas.

Por su cabeza hay una recompensa de $5.000 millones de pesos y las Fuerzas Militares parecen estar cada vez más cerca de atraparlo.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Quedó viendo borroso: “Iván Mordisco” dejó tiradas las gafas, computador y fusil para escapar de los militares.

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