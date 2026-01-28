x

“Prefiero cortarme una mano antes que firmar la escisión del partido”: director del Centro Democrático a Cabal y Lafaurie

Gabriel Vallejo le respondió a la carta de José Felix Lafaurie en la que habla sobre dividir la colectividad tras denunciar presuntas irregularidades en la elección de Paloma Valencia como candidata a la Presidencia.

  • Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, defendió la continuidad del partido y explicó por qué la senadora María Fernanda Cabal continuaría en la colectividad. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, respondió a la polémica propuesta de dos de los integrantes importantes de esa colectividad: la senadora María Fernanda Cabal y su esposo y presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Vallejo rompió el silencio en medio de la crisis desatada en el uribismo y en una entrevista con Blu Radio defendió la elección de Paloma Valencia como candidata única de ese partido.

Lea también: Estalla otra crisis en el uribismo: Cabal y Lafaurie plantean escisión del Centro Democrático

Ante el medio citado, el director del CD detalló acerca de las encuestas realizadas que la auditoría “certificó que el proceso fue transparente” y, por lo tanto, las denuncias hechas por la senadora y el presidente de Fedegán no tienen sustento.

En medio de dichos cuestionamientos, los dos integrantes del partido lanzaron la propuesta de una escisión de esa colectividad, esto con el fin de que la congresista Cabal pueda formar su propia agrupación política, representando esto una salida del CD.

Ante la iniciativa, Vallejo respondió de forma tajante y dejó claro que por ahora es una idea que no tiene cabida en la colectividad. “No seré yo quien firme semejante despropósito. Prefiero cortarme una mano antes de firmar la escisión del partido”, sostuvo.

La escisión es una figura política, legal y administrativa en la que un partido se divide en dos o en más partes independientes y es comparada con un “divorcio” en donde, sin necesidad de perder su representación, las partes resultantes del proceso pueden conservar su personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral, además de abrir la posibilidad a una división de recursos y cumplir con su agenda sin temor a que existan sanciones por delitos como transfuguismo.

Este pronunciamiento de Vallejo fue el primero de manera individual, pues ya días atrás el CD había expresado de manera conjunta la decisión de estar unidos y respaldaron a su director nacional.

Para el Centro Democrático, la carta significó una renuncia de Lafaurie de esa colectividad, un panorama que no es igual para la senadora Cabal, quien, según explicó el director Vallejo, no perderá su curul ni aún se ha formalizado su renuncia, ya que no firmó esa misiva.

Siga leyendo: ¿Es viable la escisión que pide Cabal al Centro Democrático y qué tanto pierde Paloma Valencia?

