Le recuerdan a Petro su reacción cuando le pidieron a militares colombianos no seguir sus órdenes: “Deben obedecer al presidente”

El llamado que hizo Gustavo Petro la semana pasada en Nueva York a los soldados de Estados Unidos para que “desobedezcan la orden de Trump” ha resonado en el país y a nivel internacional recordando un debate que se presentó meses atrás sobre la obligación de las Fuerza Pública colombiana a la hora de seguir las directrices del jefe de Estado.
Gracias a esas acciones del mandatario colombiano en una calle de Nueva York el pasado viernes, 26 de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU., le revocó la visa a Petro, pues para las autoridades estadounidenses el líder político colombiano tuvo declaraciones “imprudentes e incendiarias”.
“Le pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump; obedezcan la orden de la humanidad”, fue lo que manifestó Petro en Times Square frente a unas 2 mil personas aproximadamente.
Aunque la protesta se enmarcaba en los ataques de Israel en la Franja de Gaza, para el Departamento de Estado fue la conducta del mandatario colombiano, específicamente el llamado a la desobediencia de los soldados, lo que desencadenó la decisión de dejarlo sin visado. “No la necesito”, fue lo que respondió Petro al enterarse de la medida.