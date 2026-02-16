x

Presidencia entregó $1.500 millones a RTVC para divulgar los “logros” de Francia Márquez

Particularmente, el objetivo de este contrato sería el de visibilizar programas, proyectos e iniciativas lideradas desde la Vicepresidencia de la República.

  Esta controversia se suma a otra que también involucra a RTVC por supuestas "extorsiones" políticas para trabajar en el Sistema de Medios Públicos del país. Foto: RTVC/Colprensa.
    Esta controversia se suma a otra que también involucra a RTVC por supuestas “extorsiones” políticas para trabajar en el Sistema de Medios Públicos del país. Foto: RTVC/Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Según denunció el exconcejal y ahora candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá Daniel Briceño, la Presidencia de la República destinó $1.500 millones al Sistema de Medios Públicos (RTVC) para la producción y emisión de contenidos orientados a destacar los principales logros de la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez.

De acuerdo con la información que dio a conocer Briceño, los recursos financiarán durante siete meses la elaboración de piezas audiovisuales y estrategias de divulgación en los diferentes canales y plataformas del sistema público de medios.

Tras el conocimiento de lo anterior, se estableció que el objetivo de este contrato sería el de visibilizar programas, proyectos e iniciativas lideradas desde la Vicepresidencia de la República.

Específicamente, en el contrato se evidencia que el objeto de este es de “prestar los servicios de producción y transmisión de contenidos audiovisuales orientados al fortalecimiento de espacios participativos de construcción de programas y estrategias para la defensa y garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, así como de las actividades, iniciativas y mensajes institucionales en el marco de las misiones asignadas a la Vicepresidencia de la República”.

El acuerdo además contempla la elaboración de planes mensuales de divulgación con periodos de implementación de 30 días. En donde se asegura que: “La cantidad de impactos, contenidos y acciones a difundir, así como las zonas del territorio nacional a cubrir serán referenciadas en plan mensual de divulgación entregado por la supervisión”.

Asimismo, se prevé la implementación de planes de anuncios digitales para fortalecer los canales oficiales de la dependencia, con contenidos multiformato suministrados por la entidad contratante.

La firma

El contrato fue firmado por el jefe de la Oficina de Planeación de la Presidencia, Jorge Alberto García García, y por el subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, Quintiliano Pineda Céspedes.

El valor total del contrato, que incluye costos, gastos, impuestos y contribuciones, asciende a $1.500 millones y se financiará con cargo al rubro de servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información.

El pronunciamiento de Briceño

El exconcejal cuestionó directamente la firma de este contrato. Aseguró que “la Presidencia de la República le entregó $1.500.000.000 a RTVC para que en los siguientes 7 meses hagan contenido y divulguen los principales ‘logros’ de la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez”.

Asimismo, añadió que “la lavada de cara a Francia Márquez la van a pagar los colombianos”.

Esta controversia se suma a la que también ya ha denunciado Briceño, que involucra a RTVC y unos supuestos dictámenes políticos para trabajar en la cadena de medios nacionales.

En sus redes sociales, el ahora candidato a la Cámara, en enero de este año, publicó un audio que, según afirmó, correspondería a una reunión interna en RTVC en la que se estaría condicionando la estabilidad laboral de contratistas y funcionarios a su respaldo político al proyecto del Gobierno.

“Un logro desde RTVC es lograr que las emisoras se mantengan por lo menos hasta el 2031. Eso les va a garantizar el trabajo a ustedes hasta el 2031. Pero si políticamente ustedes no nos ayudan, yo voy determinando también quiénes nos están sumando en este proyecto radial”, se oye en uno de los fragmentos.

Lea también: Denuncian presunta “extorsión” a trabajadores de RTVC a cambio de apoyo político: “En épocas electorales la tenemos que ‘botar’ toda”

Temas recomendados

Presidencia
RTVC
Vicepresidencia
Denuncias
Contratos
Gobierno Nacional
Gobierno del cambio
Colombia
Francia Márquez
Daniel Briceño
