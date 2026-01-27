x

Nuevo video muestra el momento exacto cuando domiciliario entregó las frambuesas envenenadas con talio

Las grabaciones de la cámara de seguridad son una evidencia clave en el caso donde la principal sospechosa es la empresaria Zulma Guzmán.

  • Los videos muestran el momento en que el domiciliario ingresa al edificio para entregar las frambuesas envenenadas con talio. Fotos: Noticias RCN y captura video redes sociales
    Los videos muestran el momento en que el domiciliario ingresa al edificio para entregar las frambuesas envenenadas con talio. Fotos: Noticias RCN y captura video redes sociales
  • Tras un segundo intento, el repartidor concretó la entrega de las frambuesas envenenadas. Foto: Noticias RCN
    Tras un segundo intento, el repartidor concretó la entrega de las frambuesas envenenadas. Foto: Noticias RCN
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
bookmark

En medio de la investigación que busca esclarecer la muerte por envenenamiento de dos menores de edad, quienes habrían ingerido talio al recibir unas frambuesas, una nueva pista se reveló en las últimas horas.

Se trata de las imágenes que muestran el momento exacto en el que el domiciliario dejó en la residencia del economista De Bedout las frambuesas envenenadas.

Lea también: Zulma Guzmán ingresó al apartamento de Juan De Bedout antes del envío de las frambuesas envenenadas

Las grabaciones de las cámaras de seguridad las dio a conocer Noticias RCN y serían una pista clave en la investigación que desde hace meses ejecuta la Fiscalía.

El video data del 3 de abril, cuando a las 7:18 p. m. una mujer recibe las frambuesas como si fuera un domicilio común. Sin embargo, según las mismas imágenes, a las 6:30 p. m. el domiciliario ya había llegado a la residencia, pero no logró concretar la entrega.

Tras un segundo intento, el repartidor concretó la entrega de las frambuesas envenenadas. Foto: Noticias RCN
Tras un segundo intento, el repartidor concretó la entrega de las frambuesas envenenadas. Foto: Noticias RCN

Sobre esta entrega, ya se había dado a conocer los chats entre el domiciliario y quien sería Zenaida Vargas Pava, amiga de Zulma Guzmán Castro.

Siga leyendo: “Para mí siempre fue un error y no quería continuarlo”: así describió Juan de Bedout su relación con Zulma Guzmán

De acuerdo con esa conversación que está en manos de la Fiscalía, la amiga de la empresaria habría contactado al repartidor para que insistiera en la entrega.

“Buenas noches, acabé de hacer la entrega”, le escribió el domiciliario a Vargas Pava, quien le prometió una compensación económica adicional si lograba que las menores recibieran las frambuesas contaminadas con talio.

Según el testimonio del repartidor revelado por el mismo medio, el hombre escribió al número del cual se había hecho el pedido, sin embargo, al tratar de cancelar la entrega, recibió una llamada proveniente de otro teléfono.

“Yo le dije que era un regalo por parte de Rappi para el señor Martín y ella me dijo: ‘ah, entonces sí, él pide bastante por Rappi’”, le reveló el domiciliario al ente acusador, quien desde un principio se ha mostrado con voluntad de colaborar con la justicia.

En contexto: Propina al domiciliario y envío por “la del pelo rojo”: las nuevas pistas en caso de envenenamiento con talio en frambuesas

Con los testimonios, los chats y el video de la entrega en el edificio la Fiscalía intenta reconstruir la línea de tiempo para determinar cómo llegaron las frambuesas envenenadas a las menores de edad que acabaron con la vida de Emilia Forero e Inés de Bedout.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se entregaron las frambuesas envenenadas?
El 3 de abril, a las 7:18 p. m., según cámaras de seguridad.
¿Qué muestra el video revelado?
El momento exacto en que el domiciliario concreta la entrega en la residencia.
¿Quién habría insistido en la entrega?
Según chats, Zenaida Vargas Pava, amiga de Zulma Guzmán Castro.

Temas recomendados

Investigación
Fiscalía General de la Nación
Muerte
Asesinato
Fiscalía
Envenenamiento
Talio
Colombia
Bogotá
Zulma Guzmán
