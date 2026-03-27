La “junta del narcotráfico”, que Petro quiere desmantelar, no existe, según Fiscalía

El presidente Gustavo Petro ya no podrá seguir achacando la responsabilidad de hechos violentos a la supuesta “junta del narcotráfico”. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, le puso freno a eso al asegurar que no existe evidencia de la existencia de dicha estructura, pese a los intentos de la Fiscalía por verificarla mediante distintos métodos investigativos.
“No hay ninguna evidencia, y nosotros hemos tratado de identificar de acuerdo con los métodos investigativos que aplicamos la existencia de una junta directiva del narcotráfico y no tenemos ninguna evidencia de que ella exista”, afirmó la fiscal en entrevista a Blu Radio.