Fecode anuncia paro nacional para el 30 de octubre: reclaman atención médica oportuna a maestros

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció tras la sesión de su Junta Nacional la convocatoria a un paro nacional de 24 horas con movilización en el territorio colombiano. La decisión, aprobada por amplia mayoría, busca presionar soluciones a la crisis en la prestación del servicio de salud a los maestros y sus familias, así como avanzar en la reglamentación del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP). En esa Junta Nacional se estableció que el paro nacional se llevará a cabo el próximo 30 de octubre y el cual será de 24 horas. Puede leer: Bahía Solano exige respuestas: un turista sigue desaparecido y El Valle, con recursos limitados para el turismo

¿Qué exige Fecode en medio de la crisis de salud?

El principal motivo de la protesta es la defensa del derecho a una atención médica “digna y oportuna”. Fecode exige el cumplimiento estricto de la Ley 91 de 1989 y la materialización del Acuerdo 003 de 2024, que regula el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La federación pidió al Gobierno declarar en sesión permanente al Consejo Directivo del Fomag, con participación activa de los ministerios competentes y de la vicepresidencia de la Fiduprevisora para Asuntos del Magisterio, con el fin de resolver las dificultades que persisten en el sistema.

Asimismo, reclamó investigaciones contra las entidades médicas que han suspendido la atención a los docentes pese a recibir pagos, y contra aquellas que se niegan a aplicar el manual tarifario acordado, instrumento diseñado para garantizar la sostenibilidad financiera del Fomag. “El paro no es contra el Gobierno Nacional”, señaló la organización, “pero sí exige acciones más decididas que refrenden el derecho a la salud de los maestros y sus beneficiarios, y que la Fiduprevisora actúe con firmeza frente a las barreras de acceso”.

El segundo eje de la jornada de protesta será exigir la radicación del proyecto de ley orgánica que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024, mediante el cual se reformó el Sistema General de Participaciones después de más de dos décadas de reclamos. Según Fecode, el propósito es asegurar que los recursos recuperados se destinen a garantizar la progresiva universalización de derechos fundamentales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico en todos los municipios del país. La Junta Nacional, según informó el sindicato, transcurrió en un ambiente de fraternidad y unidad gremial. Fecode rechazó de manera contundente la estigmatización, la desinformación y cualquier acto de violencia que pueda rodear la protesta. Siga leyendo: Petro anunció la expulsión de delegación diplomática de Israel en Colombia tras interceptación de barcos que iban para Gaza



Preguntas sobre la nota: