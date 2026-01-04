La noche en que La Guaira ardió: relato de un ataque que golpeó a civiles y al puerto venezolano

La madrugada se rompió a golpes de fuego en La Guaira. Mientras muchos dormían, la Avenida Soublette y los barrios cercanos al puerto se convirtieron en escenario de una ofensiva aérea estadounidense que dejó civiles muertos, heridos y comunidades enteras marcadas por el miedo.
En Catia La Mar, al oeste del aeropuerto de Caracas, uno de los impactos alcanzó un edificio residencial de tres pisos. La explosión arrancó una pared exterior y sepultó la calma doméstica.
Allí murió Rosa González, una mujer mayor, según confirmó su familia. Otra persona quedó gravemente herida.
En el mismo inmueble, una residente relató que el estallido la alcanzó de frente y estuvo a punto de perder un ojo. Jorge, un hombre de 70 años que prefirió no revelar su apellido, resumió el saldo personal de la noche en una frase seca: lo perdió todo.
Más hacia el puerto, el estruendo se sintió como un temblor. “Veía la bengala que llegaba y la explosión”, cuenta Alpidio Lovera, vecino del barrio Bolívar, en La Guaira.
El puerto y el aeropuerto, dos de los puntos neurálgicos del país, fueron blanco de los ataques que, horas después, el gobierno de Estados Unidos vinculó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Al menos dos proyectiles cayeron sobre depósitos y contenedores en los muelles, a menos de 100 metros de zonas residenciales. Algunos contenedores quedaron destrozados; otros seguían humeando entrada la tarde.