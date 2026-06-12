“El nombramiento de Quintero nos hizo perder cientos de votos en Antioquia”: Carlos Carrillo

Pocos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro han sido tan incómodos como Carlos Carrillo. Incluso desde adentro, nunca evitó criticar decisiones de su propio sector político. Ahora, tras su salida de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres luego de ser suspendido, habló con El Colombiano. Cuestionó la candidatura de Abelardo de la Espriella, pidió perdón a Antioquia por el nombramiento de Daniel Quintero y aseguró que tanto Quintero como Armando Benedetti no deberían tener cabida en el proyecto político que hoy respalda.

Lo suspendió la Procuraduría y usted aprovechó para decir que iba a hacerle campaña a Iván Cepeda

“Es la suspensión más rápida de la creación, una suspensión por contestarle a una periodista. Yo creo, de verdad, que un valor fundamental de la democracia es la libertad de prensa. No puede haber democracia sin libertad de prensa. Y, pues, a diferencia de un candidato en contienda que acosa periodistas desde hace décadas, yo soy respetuoso de la prensa libre y siempre preferiré una prensa desbocada que una prensa amordazada”.

¿Por qué renunció?

“Me aparté del cargo para poder acompañar estos días la campaña de quien considero es la persona que debe ser el próximo presidente de Colombia, que es Iván Cepeda, y estamos ya muy cerca de las elecciones”. Puede leer: Exclusivo | Petro entregará planta física de un hospital en La Guajira a días de elecciones, pero sin dotación, ¿por ayudarle a Cepeda?

¿Siente que aquí, en Antioquia, puede venir a sumar votos decisivos para Iván Cepeda Castro?

“Sí, estoy absolutamente seguro de eso, porque un poco lo que yo estoy haciendo es apelar a la reserva moral de la Nación. Yo entiendo que hay más o menos un 30% del país que sufre de una enfermedad compleja y contagiosa que se llama la ‘petrofobia’. Entonces hay personas que realmente odian a Petro. Millones de colombianos cayeron en una trampa que yo creo que el mismo Petro puso, y fue la de convertirlo a él en el centro de todo. Y hoy, para aprovechar ese 35 % de ‘petrofobia’ en el país, la campaña de Abelardo de la Espriella quiere convertir las elecciones en un referendo sobre Petro”.

Usted habla de “petrofobia”, pero no es una fobia, sino una reacción a un mal gobierno. Gustavo Petro ha destruido la salud y ha afectado la sostenibilidad energética...

“Entiendo su posición, pero ustedes manejan una línea editorial y eso es perfectamente válido”.

Una línea editorial que defiende el país; para eso es el periodismo, para denunciar los atropellos del poder. Entonces esa es nuestra tarea. Volviendo a la pregunta de lo de Antioquia, usted decía que en Antioquia el Gobierno no se había portado bien, ¿se refería al gobierno de Gustavo Petro?

“Yo no tengo ningún problema en decir que el progresismo, el Pacto Histórico, le debe una disculpa al pueblo antioqueño. Le debemos una disculpa al pueblo antioqueño por cosas que se hicieron, como el nombramiento de Quintero”.

Pero usted cambió de postura, porque antes parecía aplicar la lógica de que, si alguien no encajaba en su manera de ver el mundo, había que tumbarlo. ¿Qué fue lo que cambió?

“Es muy distinto cuando uno está en el Ejecutivo a cuando uno está en una corporación colegiada o cuando uno está en la oposición. Y por eso es que yo critico tan duramente el proyecto que está vendiéndole a Colombia Abelardo de la Espriella, porque él no está vendiendo un proyecto democrático; él está cabalgando sobre esa petrofobia para devolvernos treinta años en el tiempo, a un país donde no cabemos todos”. Entérese: Invamer ya no publicará encuestas para la segunda vuelta, ¿por qué?

Pero eso mismo que dice, podríamos decirlo del gobierno de Gustavo Petro, que socavó muchos baluartes de la democracia...

“Eso no es así, porque para hacer una afirmación como la que usted hace... Usted dice que Petro ha minado las instituciones y lo afirma. Y yo le digo: ¿cuántos cambios hizo el presidente Gustavo Petro durante su mandato a la Constitución? ¿Cuántos actos legislativos hizo el presidente Petro?”

Lo intentó, estaba diciendo que la Constitución no servía...

“Para convocar a una Constituyente existen unos mecanismos que están en la Constitución; es decir, está respetando la Constitución. ¿Cuántos actos legislativos hizo? Ninguno”.

Iván Cepeda habla de un acuerdo nacional del que podrían salir reformas, una constituyente o incluso facultades para que el presidente impulse cambios por decreto. Si ese es el camino, ¿no cree que eso termina saltándose la institucionalidad democrática?

“Hay mecanismos para que el presidente tenga facultades excepcionales”.

Pero lo que Iván Cepeda describe se parece mucho a lo que pasó en Venezuela con la Asamblea Constituyente que se eligió. Le dieron leyes habilitantes al presidente de la República..

“Las instituciones en Colombia son tan sólidas que han soportado sin ningún traumatismo a una persona como Gustavo Petro, que es un líder de una naturaleza muy particular y eso todo el mundo lo sabe. Gustavo Petro es una persona que en muchos casos actúa más como un líder revolucionario o como un líder épico que como un presidente que se limite a ser el jefe de Estado y crear consensos. Iván Cepeda es muy distinto de Gustavo Petro y la elección del 21 de junio es entre Iván Cepeda y un señor que está prometiendo de frente hacer todo lo que usted está criticando. El señor de la Espriella dice que va a promulgar 90 decretos en el momento en el que se posesione. Donde además deja muy claro que va a entregar la soberanía del país para que los Estados Unidos hagan acciones militares en Colombia, con las consecuencias que eso puede tener. Todos esos contrapesos que hoy tiene Gustavo Petro van a ser aliados de un próximo gobierno. Si ese gobierno es de derecha. Entonces, ¿quién es más peligroso para las instituciones? Hago un llamado a la reserva moral de la sociedad colombiana, a la reserva moral de la nación”.

Usted, como vocero de la campaña, ¿qué opina del silencio de Iván Cepeda sobre la corrupción del Gobierno estos cuatro años?

“Él ha condenado muchas veces esos temas. Este proyecto político busca purgar lo que está mal. Que Armando Benedetti no tenga espacio en este proyecto político. Que Daniel Quintero y su cuadrilla no tengan espacio. Y cuando nosotros los metemos en este proyecto político, ellos simplemente van a hacer lo que han hecho toda la vida, irse a otro lado, porque la corrupción no es ideológica, la corrupción es un problema moral”. Conozca: Segunda vuelta sin reportes: Cepeda y Abelardo continúan con saldos en cero en sus cuentas de campaña

¿Y por qué habría de creerle la gente a Iván Cepeda cuando pasaron cuatro años permitiendo la corrupción en el proyecto político del cual él hace parte?

“Pues yo no creo que lo haya permitido. Vuelvo al punto de la ‘petrofobia’ hay millones de personas que el 21 de junio no van a votar ni desde el corazón, ni desde la razón, sino desde el miedo a un coco que han creado los enemigos de Gustavo Petro”.

Iván Cepeda tiene una trayectoria marcada por episodios que muchos interpretan como cercanía con las Farc: no marchó por las víctimas de esa guerrilla en 2008, luego impulsó una marcha por víctimas del Estado

“Gustavo Petro marchó en esa marcha, a quien todos están diciendo que es el jefe de Iván Cepeda y que no se puede votar por Iván Cepeda, que porque Petro es el jefe. Y resulta que ese mismo ejemplo que usted me está dando, ese día Petro estaba hombro a hombro con Uribe marchando en contra de las Farc”. Pero yo le estoy hablando de Iván Cepeda... “Fue una marcha politizada que Álvaro Uribe Vélez capitalizó para su propio beneficio político. Pero más allá de eso, un ejemplo de la capacidad de Iván Cepeda para construir consensos es su relación con José Félix Lafaurie; dos personas ideológicamente antagónicas que lograron trabajar juntas por una reforma agraria sin derramamiento de sangre. Eso es lo que representa Iván Cepeda y por eso estoy orgulloso de estar en su campaña y de votar por él”.

Usted ahora hablaba de pedir perdón...

“Sí, no quiero irme de aquí sin decirle que de corazón yo quiero pedirle disculpas al pueblo antioqueño. El nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud indudablemente nos debió haber hecho perder cientos de miles de votos en Antioquia. Porque es inexplicable. Usted no puede nombrar a un mes de las elecciones, en un cargo tan importante en uno de los temas más controversiales del gobierno, como ha sido el tema de la salud, a una persona tan absolutamente impresentable como es Daniel Quintero y no solamente Daniel Quintero, sino a toda su recua de imputados, eso no solamente es un error político, eso es una afrenta, eso es un insulto al pueblo antioqueño y yo quiero pedirles perdón”.

Usted nos pide disculpas y me parece perfecto, pero él sigue ahí

“Pero no está en la campaña. Y yo, francamente, no entiendo por qué el presidente le ha dado tanto juego a un personaje tan oscuro como él”.

Si gana Abelardo de la Espriella, hay una amenaza latente de que el país se agite en las calles. ¿Es así?

“Yo tengo mucho miedo. Yo realmente tengo mucho miedo porque somos nosotros los que ponemos los muertos”.

¿Será que la izquierda no logra asumir que pierde cuando pierde?