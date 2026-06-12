“El nombramiento de Quintero nos hizo perder cientos de votos en Antioquia”: Carlos Carrillo

Pocos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro han sido tan incómodos como Carlos Carrillo. Incluso desde adentro, nunca evitó criticar decisiones de su propio sector político. Ahora, tras su salida de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres luego de ser suspendido, habló con El Colombiano. Cuestionó la candidatura de Abelardo de la Espriella, pidió perdón a Antioquia por el nombramiento de Daniel Quintero y aseguró que tanto Quintero como Armando Benedetti no deberían tener cabida en el proyecto político que hoy respalda.
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