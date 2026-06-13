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Designan a dos árbitros colombianos para el debut de España en el Mundial 2026

Andrés Rojas y Alexander Guzmán integrarán el equipo arbitral del partido entre España y Cabo Verde, que abrirá el Grupo H el 15 de junio en Atlanta.

  • Colombia mantiene presencia arbitral en el Mundial 2026 con designaciones en partidos de alto nivel FIFA. FOTO: Colprensa / Redes sociales.
    Colombia mantiene presencia arbitral en el Mundial 2026 con designaciones en partidos de alto nivel FIFA. FOTO: Colprensa / Redes sociales.
  • FIFA confirmó el 12 de junio de 2026 las designaciones arbitrales para el partido en Atlanta. FOTO: FIFA.
    FIFA confirmó el 12 de junio de 2026 las designaciones arbitrales para el partido en Atlanta. FOTO: FIFA.
  • Nicolás Gallo fue asignado como árbitro VAR en el partido México vs Sudáfrica en el debut del Mundial 2026. FOTO: FIFA.
    Nicolás Gallo fue asignado como árbitro VAR en el partido México vs Sudáfrica en el debut del Mundial 2026. FOTO: FIFA.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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La FIFA confirmó el 12 de junio de 2026 la designación de los árbitros para el partido entre España y Cabo Verde, correspondiente al inicio del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará el 15 de junio en el estadio de Atlanta a las 11:00 a. m. (hora de Colombia) y contará con la participación de los colombianos Andrés Rojas y Alexander Guzmán. La designación se produce días después de la actuación de Nicolás Gallo como árbitro VAR en el compromiso inaugural entre México y Sudáfrica.

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Rojas, nacido en Bogotá, ejercerá como cuarto árbitro del compromiso. Entre sus responsabilidades estarán la gestión de las sustituciones mediante el tablero electrónico, la señalización del tiempo de adición y el apoyo administrativo al equipo arbitral durante el desarrollo del encuentro.

Por su parte, el cucuteño Alexander Guzmán fue nombrado árbitro de reserva, una función contemplada por la FIFA para reemplazar a cualquiera de los jueces designados en caso de que se presente algún inconveniente físico que impida continuar sus labores.

El cuerpo arbitral para el partido quedó conformado de la siguiente manera:

Árbitro central: Adham Makhadmeh (Jordania).

Asistente número 1: Mohammad Alkalaf (Jordania).

Asistente número 2: Ahmad Alroalle (Jordania).

Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Asistente de árbitro de reserva: Alexander Guzmán (Colombia).

FIFA confirmó el 12 de junio de 2026 las designaciones arbitrales para el partido en Atlanta. FOTO: FIFA.
FIFA confirmó el 12 de junio de 2026 las designaciones arbitrales para el partido en Atlanta. FOTO: FIFA.

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Colombia amplía su presencia arbitral en la Copa del Mundo

La participación de Rojas y Guzmán se suma a la de Nicolás Gallo, quien ya tuvo actividad en el torneo durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica. En ese encuentro, dirigido por el brasileño Wilton Sampaio, se registraron tres expulsiones que generaron debate sobre las decisiones arbitrales revisadas mediante el sistema VAR.

Las acciones que concentraron la atención estuvieron relacionadas con las tarjetas rojas mostradas a Sphephelo Sithole y Themba Zwane por Sudáfrica, así como a César Montes por México. El encuentro concluyó con una cifra poco habitual para un partido de apertura de una Copa del Mundo: tres expulsiones.

La presencia de tres árbitros colombianos en distintas funciones representa un avance respecto a la edición de Catar 2022, cuando el país no contó con jueces de campo y únicamente tuvo representación mediante Nicolás Gallo en el VAR.

Nicolás Gallo fue asignado como árbitro VAR en el partido México vs Sudáfrica en el debut del Mundial 2026. FOTO: FIFA.
Nicolás Gallo fue asignado como árbitro VAR en el partido México vs Sudáfrica en el debut del Mundial 2026. FOTO: FIFA.

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Historial de árbitros colombianos en los mundiales

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, varios árbitros colombianos han sido convocados para participar en diferentes ediciones del torneo.

La lista incluye a José Asundheim (Chile 1962), Guillermo “Chato” Velásquez (México 1970), Omar Delgado (Alemania 1974), Gilberto Aristizábal (España 1982), Jesús Díaz (México 1986), Armando Pérez (Italia 1990), José Joaquín Torres (Estados Unidos 1994), José Luis Arango (Francia 1998), John Jairo Toro (Francia 1998), Óscar Julián Ruiz (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), José Navia (Alemania 2006), Wilmar Roldán (Brasil 2014 y Rusia 2018) y Nicolás Gallo (VAR - Catar 2022).

Entre todos ellos, Óscar Julián Ruiz es el árbitro colombiano con más participaciones en Copas del Mundo, al haber estado presente en tres ediciones consecutivas del certamen.

La designación de Andrés Rojas y Alexander Guzmán para el compromiso entre España y Cabo Verde amplía la representación colombiana en el Mundial 2026 y marca la participación de jueces nacionales en uno de los encuentros más relevantes de la primera jornada de la fase de grupos.

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