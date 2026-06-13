Designan a dos árbitros colombianos para el debut de España en el Mundial 2026

La FIFA confirmó el 12 de junio de 2026 la designación de los árbitros para el partido entre España y Cabo Verde, correspondiente al inicio del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará el 15 de junio en el estadio de Atlanta a las 11:00 a. m. (hora de Colombia) y contará con la participación de los colombianos Andrés Rojas y Alexander Guzmán. La designación se produce días después de la actuación de Nicolás Gallo como árbitro VAR en el compromiso inaugural entre México y Sudáfrica.

Le puede interesar: Punto de oro: Catar sorprendió al empatar ante Suiza en su debut en el Mundial 2026

Rojas, nacido en Bogotá, ejercerá como cuarto árbitro del compromiso. Entre sus responsabilidades estarán la gestión de las sustituciones mediante el tablero electrónico, la señalización del tiempo de adición y el apoyo administrativo al equipo arbitral durante el desarrollo del encuentro.

Por su parte, el cucuteño Alexander Guzmán fue nombrado árbitro de reserva, una función contemplada por la FIFA para reemplazar a cualquiera de los jueces designados en caso de que se presente algún inconveniente físico que impida continuar sus labores.

El cuerpo arbitral para el partido quedó conformado de la siguiente manera:

Árbitro central: Adham Makhadmeh (Jordania).

Asistente número 1: Mohammad Alkalaf (Jordania).

Asistente número 2: Ahmad Alroalle (Jordania).

Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Asistente de árbitro de reserva: Alexander Guzmán (Colombia).