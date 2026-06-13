“Representar a Colombia es un orgullo”: Lucho Díaz y Ryan Castro para Billboard

“Orgullo” aparece como una palabra recurrente en la conversación entre Lucho Díaz y Ryan Castro cuando hablan de Colombia desde el exterior. En un diálogo para la serie global de Billboard rumbo al Mundial 2026, el futbolista y el cantante coinciden en que representar al país implica responsabilidad, ejemplo y legado, más allá de sus respectivas disciplinas.
La conversación incluyó una reflexión sobre el peso de llevar el nombre de Colombia en escenarios internacionales. Ryan Castro introduce el tema desde la perspectiva de la responsabilidad pública, y Lucho Díaz lo aterriza en una idea de legado que trasciende lo deportivo.
- Ryan Castro: “¿Qué significa para ti representar a Colombia en el mundo?”
- Lucho Díaz: “Orgullo. Queremos ser un ejemplo para muchos jóvenes. Lo más importante es que cuando termines tu carrera te recuerden por lo que fuiste, por lo que lograste y por lo que eres como persona. El legado”.