Familia de hombre linchado en Bogotá dice que no estaba conduciendo borracho: “Sufría episodios de agresividad por ansiedad y estrés”

La familia de Mauricio Cendales Parra, el hombre de 39 años que murió linchado por un grupo de motociclistas en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, negó que él estuviera bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
En cambio, aseguraron que atravesaba una crisis emocional y médica derivada de un cuadro de ansiedad y agresividad.
El violento episodio ocurrió en la noche del martes 11 de noviembre en el sector de El Tintal, cuando Cendales conducía una camioneta azul y, según las primeras versiones, habría atropellado a varias motocicletas mientras realizaba “maniobras peligrosas”.
Esto provocó una persecución de cerca de 200 motociclistas, quienes rodearon su vehículo, rompieron los vidrios y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.