x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Medellín, destino gastronómico en 2026

Ya sean nuevos o tengan años de tradición, ofrezcan comida típica o internacional, estos son lugares imperdibles para visitar y probar este año en Medellín según la recomendación de expertos.

  • La capital antioqueña se consolida como un lugar imperdible para los amantes de la gastronomía. FOTO El Colombiano
    La capital antioqueña se consolida como un lugar imperdible para los amantes de la gastronomía. FOTO El Colombiano
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

10 de enero de 2026
bookmark

Que por el reguetón, por el arte urbano, por la amabilidad y el carisma de sus habitantes, por sus barrios, por sus paisajes. A esa lista de motivos para visitar Medellín le falta uno que, si bien ha tenido relevancia desde hace décadas, cada vez cobra más protagonismo a la hora de explicar por qué es buena idea recorrer la capital antioqueña. Se trata de la gastronomía, que finalmente permite descubrir un destino por medio de los sabores y de las tradiciones vestidas de alimento que se encuentran en los platos.

A finales del 2025, ya la ciudad había entrado en el listado de Condé Nast Traveler, una de las revistas de turismo y estilo de vida más reconocidas a nivel mundial, como uno de los mejores diez lugares para comer en el 2026. Iniciativas como esa permiten que Medellín se posicione como destino gastronómico, pero eso no quiere decir que los locales no podamos –o debamos– seguir descubriendo a qué saben las calles y barrios de nuestro terruño. La invitación es a caminar Medellín, a descubrir esas delicias culinarias que hay en todos los rincones de la ciudad y a ir nutriendo la lista de lugares que exaltan la gastronomía local.

Lea también: Medellín está entre los destinos colombianos imperdibles de 2026

Con una vida cultural movida y una escalada de inauguraciones de restaurantes –en diez años pasaron de ser 6.000 a 9.000–, en la ciudad cada día hay algo nuevo por probar, ya sea de esos lugares que se han vuelto tradición o de esos otros que están a punto de prender las estufas y estrenar los sartenes.

Por eso es que en EL COLOMBIANO armamos esta lista de restaurantes que no puede dejar de visitar en 2026. Para ello consultamos al chef Álvaro Molina y al creador de contenido gastronómico, Tulio Zuloaga, más conocido como Tulio Recomienda. Además tuvimos en cuenta las selecciones realizadas por medios especializados, como la de Condé Nast, o los listados de The World’s 50 Best, que cada año elige los mejores restaurantes del mundo.

Otros de los lugares que los expertos sugirieron (además de los que están en los recuadros) fueron La Provincia, restaurante de cocina mediterránea con un toque oriental en El Poblado; Malevo, de cocina argentina; Podestá, de cocina clásica italiana en el Mall Indian a; Amazonas, también ubicado en la Mayorista; CasaMía, en el Mall Gastronómico de la Candelaria en el Centro; Entrecôte by Cata, que es cocina francesa en el Mall Indiana e Interplaza; El Barco de Buena Mar, pura cocina del Pacífico colombiano en Itagüí, y Ocio, el restaurante en Provenza de la chef Laura Londoño, quien recientemente abrió Ruta Vaga, un bar en el que los protagonistas son los sánduches.

Sambombi

Ubicado en Provenza, Sambombi es un restaurante que tiene ya ocho años de historia en Medellín. Será justo por eso, y por la propuesta de cocina de autor del chef Jhon Zárate, que Molina y Zuloaga lo consideran como uno de los imperdibles para 2026.

Desde 2018, el año en que inauguraron este lugar, su propósito ha sido servir comida con origen local. Algunos de los platos que allí pueden encontrarse son las zanahorias encurtidas con mantequilla de queso sampedreño y pimienta verde, o el pollo a la parrilla con pipián, frijoles calados y pico de gallo.

Sambombi también ha hecho parte del listado Latin America’s 50 Best Restaurants: en 2025 ocupó la posición 98.

Bistró el mordisco

Causa limeña, ceviche, arroz chaufa, parihuela y pastas a la huancaina son algunos de los platos que hacen parte del menú de este restaurante ubicado en el Bloque Naranja de la Mayorista. Especializado en comida peruana, El Mordisco es la obra del chef Rafael de la Gala, quien trajo a la ciudad las recetas de su país con pequeñas adaptaciones, pero manteniendo la esencia de cada una de estas preparaciones tradicionales.

Como asegura Tulio, El Mordisco ayuda a entender la gastronomía de nuestra ciudad desde diferentes latitudes, en este caso desde la plaza de mercado y la infinidad de sabores que allí se pueden encontrar.

Boro
Boro es uno de los restaurantes que abrirá sus puertas en Medellín este año. Esta propuesta gastronómica es autoría de Jaime David Rodríguez, el chef boyacense que fundó Celele, el único restaurante colombiano que hace parte del listado de 2025 de The World’s 50 Best, que reconoce a los mejores del mundo.

Se espera que Boro sea inaugurado en el primer semestre del año. El restaurante estará ubicado en Wake Medellín y, al igual que Celele, estará enfocado en las preparaciones e ingredientes tradicionales de la cocina colombiana.

El trifásico
Tanto Zuloaga como Molina consideran que este restaurante, ubicado en Envigado, es una de las visitas que sí o sí deben programarse en 2026. En 1982, El Trifásico fue el primer restaurante en abrir en La Buena Mesa, ese sector que ahora es referente gastronómico en el sur del Valle de Aburrá.

Aunque su chicharrón es famoso, este lugar se distingue por el sabor de todas sus preparaciones típicas antioqueñas, como los frijoles, la lengua, el sudado de posta, la oreja y el chorizo.

Buenhumo
Aunque BuenHumo está por fuera de Medellín –queda en el Mall La Fe en El Retiro–, es un restaurante que promete recompensar al visitante ese pequeño viaje de poco más de 40 minutos.

Esta creación del chef Luis Velásquez abrió en julio de 2023. De miércoles a domingo, cada semana BuenHumo ofrece diferentes opciones: las proteínas van desde pescado (boquerones, mejillones, langosta), cerdo, pollo y hasta salchicha. Y también hay espárragos, mazorcas y opciones de postres que aparecen en el tablero en el que se escriben los platos que hay disponibles para el día.

Temas recomendados

Cultura
Gastronomía
Sectores económicos
Turismo
Restaurantes
Comida
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida