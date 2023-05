¿Falta control para guardias campesinas e indígenas? El debate llega al Congreso

De mayor gravedad fue lo ocurrido en marzo en Los Pozos en San Vicente del Caguán (Caquetá), donde confrontaciones entre una guardia campesina y la Policía dejaron dos muertos y la retención de 75 agentes.

Un mes después, la presencia de los campesinos en los Llanos del Yarí durante el controvertido evento en el que alias Iván Mordisco, jefe disidente, expresó su voluntad de paz armado hasta los dientes, levantó suspicacias,. No obstante, lo que desconocían los que señalaron a los campesinos asistentes es que el jefe de las disidencias obligó a la asistencia a su evento mediante un comunicado, so pena de que aquel que no fuera, se atendría a las consecuencias.