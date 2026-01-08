Factcheck: las 4 imprecisiones y mentiras de Petro en su discurso después de hablar con Trump

Durante su discurso pronunciado este miércoles desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro lanzó varias afirmaciones en torno a su gestión de Gobierno en medio de una concentración masiva liderada por funcionarios públicos, sindicatos y diversos sectores sociales. El mandatario hizo su pronunciamiento en medio del contexto de lo que calificó como una “amenaza verbal” por parte del gobierno de los Estados Unidos y una campaña de desinformación donde señaló a distintos sectores políticos. Petro vinculó la crisis diplomática actual con el “sectarismo político colombiano”, el cual, según sus palabras, ha conducido a Colombia a un “genocidio” de 700.000 mil muertos, “la mayoría por sectarismo político y narcotráfico”, desde 1948 cuando fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Su afirmación no es del todo precisa en el sentido en que el Centro de Memoria Histórica de Colombia (CNMH) reporta 262.197 muertes documentadas en el conflicto armado entre 1958 y julio de 2018, de ellas, al menos 215.005 eran civiles y 46.813 combatientes.

Es decir, no existe un informe como tal que contabilice 700.000 asesinatos ni que se haya reconocido ese término “genocidio” en los informes de la JEP, la ONU o la Comisión de la Verdad para hacer referencia a lo que menciona el presidente Petro. Durante su intervención destacó que, en tres años, se ha logrado reducir a la mitad la tasa de mortalidad por desnutrición infantil en comparación con el periodo de Iván Duque, sin entregar cifras precisas. En materia de narcotráfico, el presidente presentó cifras para supuestamente desmentir las acusaciones internacionales. Afirmó que el crecimiento de cultivos de hoja de coca en su gobierno no alcanza el 10 %, frente al supuesto 100 % de crecimiento registrado bajo el mandato de Iván Duque.

Es así que informó la incautación de 2.800 toneladas de cocaína hasta el 31 de diciembre pasado, subrayando un cambio de estrategia hacia la sustitución voluntaria (con 30.000 hectáreas inscritas) en lugar de la erradicación forzosa que, según él, solo genera más violencia. Dicha cifra, de nuevo, no es tan precisa en el sentido en que los datos oficiales indican cifras mucho menores. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa registró 746 toneladas decomisadas en 2023 y 772 toneladas entre enero y octubre de 2024, un récord histórico anual. Esa progresión sugiere que las incautaciones totales aún están muy por debajo de las 2.800 toneladas acumuladas que mencionó el mandatario. Lea también: Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo” Uno de los puntos más críticos de su discurso fue la denuncia de una estrategia de la extrema derecha y dueños de medios de comunicación para supuestamente “engañar” al expresidente estadounidense Donald Trump. Según Petro, políticos colombianos viajaron a Washington y Miami para difundir la “mentira” de que él tiene “fábricas de cocaína” o que es el “testaferro de Maduro”.

Las menciones a las dos ciudades estadounidense van en línea con lo que él mismo denunció en noviembre del año pasado cuando dijo que varios alcaldes y dirigentes políticos colombianos habían viajado a Estados Unidos para promover una campaña internacional destinada a vincularlo con el narcotráfico. Para entonces, Petro afirmó desde Cali que figuras como Alejandro Eder, Federico Gutiérrez, Vicky Dávila, Miguel Leiva, María Fernanda Cabal y Katherine Miranda habrían discutido una estrategia para afectar su imagen global, presentándolo como aliado del narcotráfico. Incluso, aseguró que este grupo habría buscado al senador Marco Rubio para pedirle que el expresidente Donald Trump “lo metiera preso”, lo que, según el mandatario, evidencia la gravedad de dicha ofensiva internacional. Desde la Plaza de Bolívar Petro recordó su larga trayectoria de lucha contra las mafias, mencionando que ha arriesgado su vida durante 20 años y ha sobrevivido a intentos de asesinarlo, como un episodio que vivió en Cúcuta durante su campaña en 2018. En este contexto, acusó al exfiscal Néstor Humberto Martínez de ocultar pruebas de disparos en dicho evento.