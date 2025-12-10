Fact check: Petro dice reducir el reclutamiento, pero las cifras muestran un aumento del 300%

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia, durante los últimos cinco años, se ha disparado en un 300%, según datos de Naciones Unidas. En promedio, en el país “cada 20 horas, un menor es reclutado o utilizado para la guerra”. En contraste con estos datos, el presidente Gustavo Petro asegura que se está buscando “negociar precisamente para disminuirlas y erradicarlas como prácticas”, pero le faltan menos de siete meses en Palacio y la cifra no deja de incrementarse. Puede leer: Desaprobación de Petro llega al 56% y el 73% cree que el Estado perdió el control territorial frente a los criminales Estas afirmaciones las dio a conocer Gustavo Petro a través de un trino que compartió en su cuenta de X, en donde trató de contradecir las investigaciones que reveló Noticias Caracol, que ligan a un general del Ejército y al director del DNI con filtraciones de información de seguridad nacional a las disidencias de alias ‘Calarcá’.

El presidente escribió que “el informe busca desinformar por razones de odio político. Le muestra a la población que hemos incentivado la muerte de firmantes de paz y el reclutamiento de menores, cuando lo que buscamos al negociar es precisamente disminuirlas y erradicarlas”.

No obstante, la información sobre estos datos, que presentó el mes pasado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Embajada de Canadá, contradicen esa supuesta “búsqueda” en la disminución de las cifras de reclutamiento. Esta información se dio a conocer en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre. Allí, la agencia internacional estableció que solo entre el período de 2023 y 2024, “el reclutamiento aumentó un 64%, con 453 casos confirmados en 2024”. Amplíe la noticia: Caracol revela escándalo: nexo de disidencias de ‘Calarcá’ con general del Ejército y con Dirección Nacional de Inteligencia Lo cual significa que “cada 20 horas, en promedio, un niño, niña o adolescente fue reclutado o utilizado por los grupos armados ilegales” en el país. Además, la agencia internacional estableció que, de acuerdo con el Informe del Secretario General de la ONU sobre niñez y conflicto armado, entre 2019 y 2024 más de 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron arrancados de sus hogares, colegios y comunidades para ser usados por grupos armados en Colombia. La Unicef, especifica que estas cifras corresponden únicamente a casos verificados, lo que significa que el problema real podría ser aún más alarmante debido al subregistro y la falta de denuncias formuladas.

Los diálogos enmarcados en la ‘Paz Total’

Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro en Casa de Nariño, uno de sus pilares fundamentales para desarrollar a lo largo de su gestión, fue el tema de la ‘Paz Total’ y los diálogos con grupos armados. Uno de estos grupos son las disidencias de alias ‘Calarcá’. Justamente, este grupo al margen de la ley ha estado durante las últimas semanas involucrado en medio de un escándalo mediático que involucra un entramado de dispositivos electrónicos, chats y documentos que entrelazan a estas disidencias con un general del Ejército y el actual director del DNI. Tras esto que se dio a conocer, ya la Procuraduría los suspendió por tres meses de sus funciones Las mesas de diálogo han generado incógnitas, no solo por sus costos, sino también por los resultados que han presentado. Este proceso, que ha sido lento y con resultados pocos notorios, también presenta cuestionamientos sobre los beneficios que tienen estos disidentes.Ya que por su presencia en las mesas de diálogo, gozan de beneficios jurídicos y militares. Según datos de la Consejería de Paz —entregados a RCN— el proceso de Paz Total planteado por el Gobierno de Gustavo Petro ha costado en total 84.816 millones de pesos.

Es por ello, que la búsqueda de la reducción de los índices de reclutamiento de niños y el planteamiento del Presidente de que por medio de diálogos se puedan “disminuir” estas prácticas, hasta el momento no ha sido eficiente. Volviendo al informe que presentó Unicef el mes pasado, Tanya Chapuisat, representante de esta agencia internacional en Colombia, aseguró que las “cifras en aumento de reclutamiento y utilización de la niñez deberían indignarnos y llevarnos a todos a movilizar acciones” y que la mejor forma de prevenir el reclutamiento es “permitiendo a los niños disfrutar sus derechos y acceder a oportunidades”. Al incremento de estos índices, se le suman varias críticas que se le ha hecho, a lo largo de este año, a la política de ‘Paz Total’ que ha promovido el Gobierno. Una que muchos expertos afirman es “fallida”. Es por esto, que a pocos meses de que se acabe la gestión de Gustavo Petro en Casa de Nariño, por lo menos, solo en términos de las cifras de reclutamiento de menores, estas parecen no estarse reduciendo. Lea también: Desaprobación de Petro llega al 56% y el 73% cree que el Estado perdió el control territorial frente a los criminales Bloque de preguntas y respuestas