Exrectores de la Universidad Nacional piden asumir nuevamente representación en el CSU

Una nueva controversia gira en torno a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Nueve exrectores de la institución han roto su autoimpuesto silencio administrativo tras solicitar formalmente el reinicio del proceso para elegir a su representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU).
El movimiento llegó tras un prolongado periodo de abstención y un fallo clave del Consejo de Estado. Mediante una carta dirigida a María Fernanda Lara, secretaria del CSU, el grupo de exdirectivos recordó que su participación en el máximo órgano colegiado se encuentra suspendida desde el pasado 10 de junio de 2024.