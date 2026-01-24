x

Ocho muertos y diez heridos dejó explosión en presunto laboratorio de drogas en zona rural de Tumaco, Nariño

Los hechos ocurrieron en el resguardo indígena Inda Zabaleta, a una hora del corregimiento de Llorente (Tumaco), que ha sido clave para los diálogos de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano.

  • El Ejército auxilió a la comunidad Awá para llevar a los heridos hasta el hospital de Tumaco. FOTO: Cuarta Brigada (imagen de referencia) y cortesía
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El resguardo indígena Inda Zabaleta parecía el infierno. Las llamas, tras una explosión durante la noche del jueves no solo consumió lo que encontró a su paso, sino que acabó con la vida de al menos ocho personas que estaban en el lugar cuando se generó la emergencia.

Aunque los hechos se registraron la noche del jueves 22 de enero, solo hasta este viernes, cuando la comunidad indígena Awá, con ayuda del Ejército, pudo sacar los cuerpos calcinados de las víctimas y trasladar a los heridos al corregimiento de Llorente, a más de una hora del resguardo veredal, se pudo conocer la dimensión de la tragedia.

Siga leyendo: “Es un fracaso por donde se lo mire”: el regreso del glifosato con drones reabre la polémica en el país

El número de víctimas empezó en cinco, pero con el paso de las horas fue aumentando hasta ocho, además de los diez heridos, que son atendidos en el hospital San Andrés de Tumaco con quemaduras de segundo y tercer grado que han impedido que sean identificados.

Los muertos que han podido reconocerse fueron identificados como William Arbey Paz García, Jaider Romero Grueso y Ronald Alexander Álvarez Ordoñez. Las demás, indicaron las autoridades, demorarán varios días en reconocerse por cómo quedaron sus cuerpos.

Los heridos, por su parte, son Haider Arvey Bujes García, Wilson Yair Gaviria Orozco, Yonier Alberto Ordoñez Madroñero, Wilfredo Landazuri Quiñones, Andrés David Martínez, Andres Arbey Ibuje Garcia, Yonier Alberto Ordoñez Madroñero, Wilson Jair Gaviria Orozco, José Antonio Gómez Padilla y uno más que aunque no ha sido identificado, se supo que tiene quemaduras de segundo grado y se encuentra estable.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lamentó lo ocurrido y aseguró que los hechos son materia de investigación, no obstante, aclaró que lo sucedido “no tienen que ver nada con un hecho del conflicto armado”, indicó.

¿Qué generó la explosión en la vereda de Inda Sabaleta?

Las autoridades aún no tienen claro cuál fue el origen de la explosión, pero versiones preliminares señalan que la emergencia se habría dado dentro de un laboratorio de procesamiento de drogas en la vereda.

Inda Sabaleta es un resguardo a una hora de Llorente que ha sido clave para los diálogos de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano.

Le puede interesar: El mapa del fracaso de la Paz Total: las mesas que resisten y las que no

De hecho, este viernes, 23 de enero, el presidente Gustavo Petro y varios funcionarios de su gobierno visitaron Llorente en el marco de la estrategia Erradicar para la Paz, donde el mandatario oficializó la entrega de más de 2.800 hectáreas de tierra a pueblos étnicos del Pacífico nariñense.

Durante su intervención, el mandatario se refirió a la explosión y cuestionó que en esa vereda existiera un laboratorio de procesamiento de drogas. “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz? Eso suena a traición, eso suena a mentira”, haciendo referencia a los diálogos de paz que se han llevado a cabo en esa región.

