Exguerrilleros de las Farc rechazan abandonar Colombia por el nuevo gobierno

Pastor Alape, antiguo integrante de la disuelta guerrilla de las Farc, ha descartado que aquellos que firmaron el acuerdo de paz de 2016 vayan a pedir asilo en otro país ante la inminente llegada del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y ha remarcado que continuarán en Colombia defendiendo su aplicación.

“Nosotros hasta nuestro último respiro estaremos aquí en Colombia, acompañando a las comunidades, a las víctimas y a todo este país que sigue soñando por la paz”, reafirmó Alape, en declaraciones a los medios, en un encuentro celebrado en Bogotá en el que se analizó el estado en el que se encuentran estos acuerdos.

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“Creemos firmemente en la Constitución (...) estamos manifestando claramente que a las armas y a la violencia jamás, porque la ruta es institucional, la defensa de las leyes, y todo nuestro esfuerzo está en esa dirección”, ha insistido Alape, uno de los coordinadores de Comunes, partido surgido tras el pacto de La Habana.

Alape incistió en que esa es la vía que van a seguir quienes decidieron dejar las armas e integrarse a la vida civil, a pesar de que son “muchos dirigentes” los que “han pretendido torcerle el pescuezo a la Constitución”.

La cita congregó a un mecenar de personas que optaron por asumir los acuerdos de paz que, si bien derivaron en la desmovilización de la guerrilla de las FARC, cerca de cumplirse una década de su firma, la aplicación de todo aquello que se ratificó en la capital cubana no se ha venido cumpliendo como se esperaba.

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La llegada de Abelardo de la Espriella a Casa Nariño y su reconocida animadversión hacia este acuerdo ha preocupado a quienes lo firmaron ante la posibilidad de aún más trabas, recortes, cambios e incluso la eliminación de las instituciones encargadas de que se cumplan.

Unas recientes declaraciones del presidente electo apuntando que Rodrigo Londoño, tercer y último comandante de las Farc y uno de los responsables de la firma del acuerdo de 2016, “merece estar preso de por vida” y que trabajará para que responda ante la justicia, no han hecho más que aumentar los temores.