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María Claudia Tarazona le hace pedido a De la Espriella a casi un año de la muerte de Miguel Uribe: “Abra una comisión de la verdad”

La esposa del fallecido Miguel Uribe Turbay le hizo una petición al presidente electo y a su vez señaló al actual gobierno de Petro de negar el asesinato del congresista y precandidato presidencial.

  • María Claudia Tarazona le hace petición a Abelardo de la Espriella a días de cumplirse el año de la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga
    María Claudia Tarazona le hace petición a Abelardo de la Espriella a días de cumplirse el año de la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
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A días de cumplirse un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien tras el atentado sufrido estuvo luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, su esposa, María Claudia Tarazona, habló sobre los avances de la investigación, la actitud del gobierno de Gustavo Petro en el proceso y le hizo una petición al presidente electo Abelardo de la Espriella.

La esposa del senador del Centro Democrático aprovechó una conversación con la revista Semana para mandarle un mensaje al gobierno entrante.“Yo le gustaría pedir que abra una comisión de la verdad para poder esclarecer los hechos sobre qué fue lo que pasó realmente, quién estuvo detrás de la muerte de Miguel”, dijo Tarazona ante el medio citado.

En la conversación con la revista, la mujer también hizo un llamado para que De la Espriella tenga una actitud frente a las investigaciones del magnicidio diferentes a las que tuvo el presidente Petro., pues para ella hubo una omisión y falta de apoyo, subrayando que fue una “grosería” la forma en que el jefe de Estado económico el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Lea también | “¿Cómo Petro es capaz de decir que en este gobierno no mataron a nadie de oposición? Es cómplice del asesinato de Miguel Uribe”: María Claudia Tarazona

Petro “no nos dio la mano ni nos ayudó en ninguna de las instancias de la investigación”, resaltó Tarazona, quien también calificó la gestión del mandatario saliente como “una vergüenza”.

¿Cómo va la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona mencionó que aunque al principio hubo rapidez, la investigación se fue estancando. “Los primeros meses nosotros vimos que hubo una celeridad absoluta en todo lo que fue las capturas de toda la operación material que se dio en Bogotá”, expresó.

Para la esposa de Uribe Turbay, aún no se ha avanzado en esclarecer quiénes fueron los autores materiales del atentado. “Sabemos que alias el Viejo dio los nombres de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez pero pues no ha habido ningún avance adicional sobre el tema, estamos estancados”, contó Tarazona, agregando que tras las capturas iniciales no han habido más.

Le puede interesar: “Mamá, ¿puedo visitar a mi papá en el cielo?”: el duelo de Alejandro, hijo de Miguel Uribe, un año después de su muerte

En medio de las actuaciones de las autoridades, para la familia de Uribe Turbay uno de los momentos críticos fue el preacuerdo con alias El Costeño, pues la esposa del senador confesó que se opusieron a ese trato.

“Él fue la persona que organizó todo sabía quién era Miguel tuvo tiempo de arrepentirse y adicionalmente no hizo ningún aporte significativo frente a la investigación”, señaló, agregando que lo que hizo este capturado fue “entorpecer la investigación”.

Lo mencionado ante el medio citado no ha sido el único cuestionamiento a la investigación, pues ya hace más de un mes la familia del asesinado congresista a través de sus abogado había cuestionado la salida del juez que ordenó la preclusión de la investigación contra el subcomisario Víctor Gómez, jefe del esquema de protección de la Policía Nacional encargado de la seguridad del dirigente político.

Tarazona también sostuvo hace más de un mes que una de las hipótesis que se estudiaba es la presunta participación del Estado en el magnicidio. “Un crimen de Estado. Quiere decir que el Gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel y es materia de investigación, presuntamente. Es una hipótesis. Que el Gobierno dio la orden, se reunió para planear el asesinato de Miguel”, expresó ante Blu Radio la esposa de Uribe Turbay.

Siga leyendo: Gobierno habría dado la orden del crimen de Miguel Uribe: María Claudia Tarazona revela hipótesis de Fiscalía

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es la comisión de la verdad que pidió María Claudia Tarazona sobre el caso de Miguel Uribe Turbay?
María Claudia Tarazona pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, crear una comisión de la verdad para esclarecer quiénes estaban detrás del magnicidio.
¿Qué críticas hizo María Claudia Tarazona al gobierno de Gustavo Petro sobre la investigación?
Tarazona afirmó que el gobierno de Gustavo Petro no brindó apoyo a la familia durante la investigación y cuestionó la actitud del mandatario frente al asesinato.
¿En qué punto está la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?
Según María Claudia Tarazona, la investigación avanzó rápidamente con las primeras capturas, pero después se estancó. Asegura que no ha habido nuevos avances para identificar a los presuntos autores intelectuales del crimen.

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