María Claudia Tarazona le hace pedido a De la Espriella a casi un año de la muerte de Miguel Uribe: “Abra una comisión de la verdad”

A días de cumplirse un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien tras el atentado sufrido estuvo luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, su esposa, María Claudia Tarazona, habló sobre los avances de la investigación, la actitud del gobierno de Gustavo Petro en el proceso y le hizo una petición al presidente electo Abelardo de la Espriella. La esposa del senador del Centro Democrático aprovechó una conversación con la revista Semana para mandarle un mensaje al gobierno entrante.“Yo le gustaría pedir que abra una comisión de la verdad para poder esclarecer los hechos sobre qué fue lo que pasó realmente, quién estuvo detrás de la muerte de Miguel”, dijo Tarazona ante el medio citado. En la conversación con la revista, la mujer también hizo un llamado para que De la Espriella tenga una actitud frente a las investigaciones del magnicidio diferentes a las que tuvo el presidente Petro., pues para ella hubo una omisión y falta de apoyo, subrayando que fue una “grosería” la forma en que el jefe de Estado económico el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Lea también | “¿Cómo Petro es capaz de decir que en este gobierno no mataron a nadie de oposición? Es cómplice del asesinato de Miguel Uribe”: María Claudia Tarazona Petro “no nos dio la mano ni nos ayudó en ninguna de las instancias de la investigación”, resaltó Tarazona, quien también calificó la gestión del mandatario saliente como “una vergüenza”.

¿Cómo va la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

“Él fue la persona que organizó todo sabía quién era Miguel tuvo tiempo de arrepentirse y adicionalmente no hizo ningún aporte significativo frente a la investigación”, señaló, agregando que lo que hizo este capturado fue “entorpecer la investigación”.

Lo mencionado ante el medio citado no ha sido el único cuestionamiento a la investigación, pues ya hace más de un mes la familia del asesinado congresista a través de sus abogado había cuestionado la salida del juez que ordenó la preclusión de la investigación contra el subcomisario Víctor Gómez, jefe del esquema de protección de la Policía Nacional encargado de la seguridad del dirigente político. Tarazona también sostuvo hace más de un mes que una de las hipótesis que se estudiaba es la presunta participación del Estado en el magnicidio. “Un crimen de Estado. Quiere decir que el Gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel y es materia de investigación, presuntamente. Es una hipótesis. Que el Gobierno dio la orden, se reunió para planear el asesinato de Miguel”, expresó ante Blu Radio la esposa de Uribe Turbay. Siga leyendo: Gobierno habría dado la orden del crimen de Miguel Uribe: María Claudia Tarazona revela hipótesis de Fiscalía Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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