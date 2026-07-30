María Claudia Tarazona le hace pedido a De la Espriella a casi un año de la muerte de Miguel Uribe: “Abra una comisión de la verdad”

A días de cumplirse un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien tras el atentado sufrido estuvo luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, su esposa, María Claudia Tarazona, habló sobre los avances de la investigación, la actitud del gobierno de Gustavo Petro en el proceso y le hizo una petición al presidente electo Abelardo de la Espriella.
La esposa del senador del Centro Democrático aprovechó una conversación con la revista Semana para mandarle un mensaje al gobierno entrante.“Yo le gustaría pedir que abra una comisión de la verdad para poder esclarecer los hechos sobre qué fue lo que pasó realmente, quién estuvo detrás de la muerte de Miguel”, dijo Tarazona ante el medio citado.
En la conversación con la revista, la mujer también hizo un llamado para que De la Espriella tenga una actitud frente a las investigaciones del magnicidio diferentes a las que tuvo el presidente Petro., pues para ella hubo una omisión y falta de apoyo, subrayando que fue una “grosería” la forma en que el jefe de Estado económico el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
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Petro “no nos dio la mano ni nos ayudó en ninguna de las instancias de la investigación”, resaltó Tarazona, quien también calificó la gestión del mandatario saliente como “una vergüenza”.