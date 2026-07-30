Videos | España enviará tropas ante la llegada de miles de migrantes desde Marruecos

Miles de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, uniéndose a los 1.500 que lo hicieron en los últimos días, una “emergencia humanitaria” que dejó varios muertos y que llevó a Madrid a anunciar el envío del ejército. Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

Al final de la tarde del jueves, luego de que centenares de personas siguieran entrando en masa durante la jornada saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al territorio de 18,5 km2, el Ministerio del Interior anunció en un comunicado que“las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”.

El ministerio, que no especificó cuántos soldados enviará, explicó que también reforzará a la Guardia Civil, con 70 agentes más que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, así como que enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

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Según mostraron imágenes de la televisión pública, agentes de la Guardia Civil se limitaban a vigilar la entrada de los migrantes cerca de un puesto fronterizo al sur de Ceuta. Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

Muchos migrantes entraron este jueves felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban “¡Adiós Marruecos, hola España!”, indicó la periodista de la AFP, que observó en una playa numerosos flotadores redondos y ropa abandonada por las personas que habían llegado a nado.

Las autoridades españolas han recuperado los cuerpos de nueve inmigrantes fallecidos intentando alcanzar a nado Ceuta, indicó a la AFP la delegación del Gobierno español en el enclave.