Exalcalde de Bucaramanga se pronunció tras la muerte de abogada que demandó su elección: “Ponen en riesgo mi vida”

“ Quiero enviar palabras de solidaridad a la familia de ella, quien de acuerdo al informe preliminar, tomó la decisión de quitarse la vida. No tuve la oportunidad de conocerla. Pero es lamentable la manera en que medios de comunicación y personas han utilizado este hecho para querer relacionarse con el fallo del Consejo de Estado ”, afirmó el exalcalde de Bucaramanga.

Después de que se conociera la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, una de las juristas que demandó la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga , el exmandatario local se pronunció pidiendo celeridad en las investigaciones sobre su fallecimiento.

B eltrán enfrentaba cuatro demandas que fueron unificadas en un solo proceso. En este se habría demostrado que, durante su campaña política en 2023, participó en actos de apoyo a varios candidatos al Concejo, lo que constituye una infracción a las normas de doble militancia.

El pasado agosto, el Consejo de Estado había declarado nula la elección de Beltrán al confirmar el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que requisitos que incurrió en doble militancia al ser elegido para el cargo.

En medio del video publicado en sus redes sociales, el exmandatario local, quien anunció que buscará reelegirse en la Alcaldía de Bucaramanga, afirmó que teme por su vida y por la de su familia.

“Lo peligroso es que no solamente ponen en riesgo mi vida, la de mi hijo, la de mi esposa. Esa perfilación se ve en los comentarios y de la manera rastrera y baja con la que intentan acabarnos.”, afirmó.

El cuerpo sin vida de la abogada Sandra Cecilia Serrano fue hallado en su lugar de trabajo en la noche del pasado miércoles, junto a una nota que decía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”, razón por la cual la principal hipótesis de las autoridades es que se habría quitado la vida.

Unidades de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron los elementos materiales probatorios con el fin de establecer las circunstancias que rodearon este hecho. Por ahora, las causas de la muerte son materia de investigación.

Ante este hecho, Juan Nicolás Gómez, otro de los demandantes y quien denunció intimidaciones en su contra, aseguró que meses atrás, en el proceso para descubrir el material probatorio contra el entonces alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, la abogada demandante le manifestó sentir miedo por la demanda. “Ella sí me dijo que le daba miedo y quería retirarse del proceso, por eso no volvió a aparecer en los procesos administrativos”.