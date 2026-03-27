Ejército advierte sobre estafas a familias de víctimas en accidente del avión Hércules en Putumayo

El Estado colombiano continúa acompañando a los familiares de las víctimas del accidente del avión Hércules C-130, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial, ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo. La tragedia ha generado un profundo dolor en el país, debido a reportes que indican que 69 soldados perdieron la vida cuando la aeronave colisionó pocos minutos después de despegar.

Sobre este hecho, también hicieron un llamado a las familias de las víctimas para que estén atentas a la información proporcionada por el Ejército Nacional y, bajo ninguna circunstancia, acepten ayuda de terceros para realizar los trámites de identificación y entrega de los cuerpos. Por tal motivo, reiteraron la importancia de mantener “extrema precaución” frente a este tipo de estafas.

“Se reitera que todos los trámites relacionados con seguros obligatorios y subsidios, así como los servicios funerarios, son completamente gratuitos, no requieren intermediarios y se centralizan a través de los centros de familia a nivel nacional”, se lee en un comunicado.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que a algunos familiares les estaban indicando que debían pagar para identificar los cuerpos. “Eso es falso”, advirtió, enfatizando que todos los costos del proceso serán asumidos por el Estado colombiano.

“El Comando de Personal invita a las familias a comunicarse directamente al número 312 242 6437 para recibir orientación sobre el proceso de cesantías”, añaden en el documento.