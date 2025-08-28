¿Hubo justicia? Condena al menor por asesinato de Miguel Uribe reabre caldeado debate sobre responsabilidad penal juvenil

¿Qué dicen los expertos?

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explica que los menores tienen derecho a un tratamiento penal diferenciado en materia de justicia y eso está consignado en la Ley 1098 de 2006. El abogado subrayó que la legislación colombiana en materia de infancia responde a compromisos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing. “El sistema establece sanciones, no penas, con un máximo de ocho años para adolescentes. La razón es que los niños y adolescentes carecen del mismo desarrollo mental que los adultos para comprender plenamente las consecuencias de sus actos”, explicó.

Bernarte también advirtió que muchos menores infractores provienen de contextos de pobreza, desescolarización y abandono estatal, lo que los convierte en blanco fácil de estructuras criminales. “El enfoque no debería ser punitivo, sino preventivo: preguntarnos qué está haciendo el Estado para evitar que adolescentes terminen en estas dinámicas”, sostuvo. En su criterio, aumentar las sanciones no resolvería las causas de fondo que llevan a los jóvenes a ser instrumentalizados por organizaciones ilegales.