Estas son las elegidas por Carlos Paniagua para el Mundial Sub 17 de Marruecos

La competencia arranca el viernes 17 de octubre y Colombia debutará el domingo 19 ante España.

    La delantera colombiana Maura Henao es una de las figuras de la Selección Sub 17 que, desde el próximo domingo, disputará el Mundial en Marruecos. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
bookmark

El técnico antioqueño Carlos Paniagua, responsable de las selecciones femeninas menores de Colombia, entregó el listado de las jugadoras que representarán al país en el Mundial Sub-17 en Marruecos, evento que arranca este 17 de octubre.

Las elegidas son 21 futbolistas que se disputará del 17 de octubre al 8 de noviembre el Mundial en el que Colombia se medirá, en fase de grupos a España, Corea del Sur y Costa de Marfil.

Las jugadoras que estaban concentradas en un microciclo en Bogotá, viajaron el pasado 11 de octubre a Casablanca, Marruecos, para culminar su preparación hasta el miércoles 15, fecha en la que partirán hacia la ciudad marroquí de Rabat, que será la sede del Grupo E del Mundial.

Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a España el 19 de octubre a las 2:00 p.m. (hora Colombia).

En la segunda jornada, el 22 de octubre, se medirá contra Costa de Marfil a las 2:00 p.m. (hora Colombia) y cerrará la zona, contra Corea del Sur el 25 de octubre a las 8:00 a.m. (hora Colombia).

Las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán a los octavos de final del Mundial, previsto para los días 28 y 29 de octubre; mientras que los cuartos de final serán el 1 y 2 de noviembre.

Las semifinales se disputarán el 5 de noviembre, mientras que la final y el duelo por el tercer lugar serán el 8 de noviembre.

Colombia, que fue subcampeona en 2022, en la edición de 2024 fue eliminada en primera ronda en un grupo complicado con España, Estados Unidos y Corea del Sur.

España es el actual subcampeón del certamen, ya que perdió la final contra Corea del Norte.

Las convocadas para el Mundial Sub 17

Arqueras

Isabella Tejada, Medellín

Melany Díaz, Santa Fe

Sofía Prieto, Deportivo Cali

Defensas

Isabella Amado, Millonarios Fc

Izabela Cortés, Santa Fe

Laura Cano, Acuarium (Medellín)

Sofía García, Real Santander

Sofía Ortíz, América de Cali

Juanita Parga, Escuela Sarmiento Angulo

Volantes

María Ceballos, Acuarium (Medellín)

Ana Sofía Clavijo, Millonarios Fc

Ella Grace Martínez, Club Ascent (USA)

Isabella Santa, Deportivo Cali

London Samantha Crawford, Gwinnett Soccer Academy (USA)

Shaira Collazos, Millonarios FC

Vanessa Puerta, Susa FC Academy (USA)

Delanteras

Angélica María Castillo, Dskc Ecnl 08 (USA)

Camila Cortés, Independiente Santa Fe

Daniela Todd, Fort Lauderdale United (USA)

María Baldovino, Junior FC

Maura Henao, Escuela Sarmiento Angulo

Utilidad para la vida