x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ante Canadá, James Rodríguez y Luis Díaz buscarán acercarse más a Falcao, líder goleador de Colombia

Este martes (7:00 p.m.), la Selección Colombia jugará por cuarta ocasión ante el equipo norteamericano. Así está el ranking de goleadores.

  • Luis Díaz y James Rodríguez han conformado una sociedad de lujo en la cancha. FOTO GETTY
    Luis Díaz y James Rodríguez han conformado una sociedad de lujo en la cancha. FOTO GETTY
  • Jéfferson Lerma aportó un golazo frente a los mexicanos. FOTO CORTESÍA FCF
    Jéfferson Lerma aportó un golazo frente a los mexicanos. FOTO CORTESÍA FCF
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

13 de octubre de 2025
bookmark

En el ranking de los cinco máximos goleadores de la Selección Colombia de mayores, aparecen dos futbolistas vigentes y en excelente momento deportivo, como lo demostraron en el reciente encuentro amistoso en el que la Tricolor venció 4-0 a México. Se trata de James Rodríguez y Luis Díaz, quienes están listos para seguir sumando tantos que los acerquen al primer lugar que encabeza Radamel Falcao García con 36 anotaciones en 105 partidos.

James suma 30 goles en 119 juegos, Arnoldo Iguarán registró 25 en 65 presentaciones, y Luis Díaz, con 67 presencias, acaba de alcanzar a Faustino Asprilla, quien en 58 compromisos logró 20 anotaciones.

Lea también: De Francisco Maturana a Néstor Lorenzo, los tres duelos que van de Colombia y Canadá con sus protagonistas

El duelo amistoso de este martes 14 de octubre entre Colombia y Canadá, previsto para las 7:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, es otra oportunidad para que el cucuteño y el guajiro continúen consolidando su digno legado. El antecedente del pasado sábado ante el vigente campeón de la Copa de Oro es la mejor motivación.

En relación con “Lucho” Díaz, el asistente técnico Luis Amaranto Perea comentó en rueda de prensa que “es un futbolista peligroso para cualquier defensa y está sumando muchos goles”, al destacar que a esa fortaleza se añade que el equipo cuenta con muy buenos lanzadores, entre ellos James, quien también aporta anotaciones.

Jéfferson Lerma aportó un golazo frente a los mexicanos. FOTO CORTESÍA FCF
Jéfferson Lerma aportó un golazo frente a los mexicanos. FOTO CORTESÍA FCF

Un juego para seguir soñando

El partido entre colombianos y canadienses, quienes serán anfitriones del Mundial 2026, cerrará la fecha Fifa de octubre y quedarán solos ocho meses para la cita que estrenará formato con 48 selecciones.

En esta ocasión el técnico Néstor Lorenzo, como lo hizo ante México, posiblemente les dará la oportunidad de actuar a varios jugadores que no han tenido mucho chance de mostrar su juego y comportamiento en la concentración, y ratificar que tienen méritos para quedar en lista definitiva de 26 que irá la Copa Mundo de junio del próximo año. Así como lo hicieron Johan Carbonero que hizo gol y Kevin Serna que agradó al cuerpo técnico con su desempeño.

En noviembre, la Selección Colombia tendrá otros dos fogueos: el día 15 ante Nueva Zelanda y el 18 contra Nigeria, ambos en Estados Unidos.

Por ahora, Lorenzo sigue combinando la nómina titular a la que podrían retornar los tradicionales Dávinson Sánchez y Johan Mojica, ausentes ante los mexicanos. En el duelo anterior tampoco tuvieron minutos Yerson Mosquera, Yáser Asprilla, Álvaro Montero, Kevin Mier, Juan Camilo Hernández y Andrés Román.

InfogrÃ¡fico
Ante Canadá, James Rodríguez y Luis Díaz buscarán acercarse más a Falcao, líder goleador de Colombia

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Estados Unidos
Falcao
James Rodríguez
Faustino Asprilla
Luis Díaz
Néstor Lorenzo
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida