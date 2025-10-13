Independiente Medellín goleó a Caldas en Manizales y se acerca a semis de la Liga Betplay 2-2025

Independiente Medellín logró este lunes un valioso triunfo que lo acerca a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2025.

Ante Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales, en una cancha complicada producto de la intensa lluvia, el Poderoso, en juego correspondiente a la fecha 15, le dio vuelta al marcador y se impuso 5-1 gracias a un doblete de Brayan León y a los tantos del polacoargentino Francisco Fydriszewski, Léider Berrío y Diego Moreno.

De esta manera, los dirigidos por Alejandro Restrepo se ubican en la tercera posición de la tabla con 27 puntos, a tres del líder Bucaramanga.

Caldas, que sufrió en defensa, ve peligrar su clasificación entre los ocho y es 11° con 19 unidades.

El local, que no tuvo a su goleador Dayro Moreno como inicialista, comenzó el duelo con presión alta, generando peligro con Michael Barrios y el delantero Jefry Zapata.

El premio a esa insistencia lo tuvo al 22’. Alexis Serna perdió el balón en el medio campo y Caldas aprovechó la oportunidad. Déinner Quiñones picó en punta, asistió a Jefry Zapata y este venció al arquero Washington Aguerre. Esa ventaja, la de iniciar perdiendo un juego, la tendrá que corregir el elenco que dirige el paisa Alejandro Restrepo.

Pero el Poderoso despertó. Al 30’, tras un rebote luego de que Francisco Fydriszewski dispara al arco, llegó el empate del DIM por medio de Brayan León.

Después, en el primer minuto de descuento de ese periodo, y en una gran tocata en una cancha húmeda producto de la lluvia que había acabado de cesar, León volvió a convertir. Fue su quinta anotación de la temporada.

Según el estadígrafo Álvaro Hincapié en su cuenta de X, pasaron 30 años para que un jugador del DIM volviera a marcarle doblete al Once Caldas en Manizales por Liga.

En el tiempo complementario llegó una joya de gol por parte de Fydriszewski. Tras un pase largo, León, de cabeza, le bajó el balón y su compañero, de media distancia y de zurda, convirtió el tercero (56’).

El equipo de Hernán Darío “El Arriero” Herrera buscó el descuento, pero Aguerre, con buenas atajadas, y la falta de puntería de los hombres del Once lo impidieron.

Con el anfitrión lanzado en ataque y desarmado atrás, Léider Berrío aumentó la cuenta para el DIM (67’) y Diego Moreno, que había acabado de ingresar, selló la goleada.

Por Liga, el Poderoso se ha enfrentado al Once 205 veces, con 71 triunfos para el DIM, 68 derrotas y 66 empates.

En la próxima fecha, este viernes, el DIM recibirá a Fortaleza a partir de las 6:00 de la tarde en el Atanasio Girardot; Caldas visita a Llameros el domingo (4:10 p.m.).

