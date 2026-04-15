Un exabogado de Trump y un exagente de la CIA: el equipo de lujo con el que Petro busca salir de la lista Clinton

Al presidente Gustavo Petro le quedan menos de cuatro meses en el cargo, mismo periodo para intentar salir de la llamada lista Clinton de Estados Unidos. Expertos advierten que, si ese proceso ya resulta difícil mientras ejerce la Presidencia, podría volverse aún más cuesta arriba una vez deje el poder. Por lo mismo es que el mandatario no está improvisando, al menos no en este tema de su defensa, y tiene a su servicio a abogados experimentados y, sobre todo, conocedores de la dinámica de la justicia estadounidense. Meses atrás, EL COLOMBIANO reveló que la firma del abogado estadounidense Daniel Kovalik, Amadeus Consultancy Limited, había recibido un contrato por 10.000 millones de pesos para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras.

El acuerdo se firmó bajo la modalidad de contratación directa y tiene como objeto la prestación de servicios profesionales altamente especializados en materia de regímenes internacionales de sanciones financieras. El tema pasó a un segundo plano en medio de otras controversias del Gobierno. Sin embargo, volvió a tomar relevancia tras revelarse detalles sobre el equipo que estaría liderando la defensa del presidente en este frente.

¿Quiénes son los gringos detrás de la estrategia?

De acuerdo con información divulgada por el periodista Daniel Coronell, la firma Amadeus Consultancy Limited subcontrató a Curvus Strategic Partners PLLC, una firma con sede en Florida. Esta compañía estaría integrada por profesionales con vínculos cercanos al entorno político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre los nombres conocidos aparece Robert David Garson, quien fue abogado de Trump en una demanda por 50 millones de dólares contra el periodista Bob Woodward, uno de los investigadores del caso Watergate, y la editorial Simon & Schuster. Aunque esa demanda fue desestimada por un juez en julio del año pasado, Garson ha mantenido cercanía con el mandatario estadounidense. Según se ha informado, en noviembre pasado Trump lo designó en el directorio de un consejo en Estados Unidos.

Robert David Garson fue abogado de Donald Trump. Foto: redes sociales

Garson también ha ocupado cargos en organizaciones jurídicas y comunitarias. Ha sido presidente de la Asociación Americana de Abogados y Juristas Judíos, así como de la Asociación de Judíos Estadounidenses de Origen Español y Portugués, y es reconocido por su defensa del Estado de Israel. Le recomendamos leer: Exclusivo | Alertas y líos del contrato por $10 mil millones para defender a Petro que firmó el hijo de un ministro Otro de los integrantes del equipo es Joseph J. Forcier II, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien hasta hace poco se desempeñó como jefe de estación en Kuwait. Desde esa posición, tuvo a su cargo parte de las operaciones de inteligencia de Estados Unidos en Medio Oriente, según la información conocida por Coronell.

Petro publicó esta imagen con su equipo jurídico en Estados Unidos. Foto: redes sociales

El tercer nombre es Abe E. Goldschmidt, exfiscal de Miami y exasistente de Trump. Goldschmidt participó en la primera campaña presidencial del hoy mandatario estadounidense y luego fue designado como asistente especial durante su gobierno. En ese rol, recibió credenciales de seguridad nacional que le permitieron manejar información clasificada, además de desempeñarse en el Departamento de Seguridad Nacional.

A pesar de conocerse los nombres y perfiles de quienes integran este equipo, no se han hecho públicos los honorarios que reciben. Los documentos registrados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos omiten de manera deliberada el valor de esos pagos, lo que impide establecer qué parte de los recursos públicos destinados al contrato termina en manos de estos consultores y lobistas. Lea más: Abogados de Saab trabajan por $10.000 millones para sacar a Petro de Lista Clinton La conformación de este equipo evidencia que la estrategia jurídica del presidente Petro en Estados Unidos está en manos de perfiles con experiencia en litigios, inteligencia y relaciones con altas esferas del poder en ese país. Mientras avanza el calendario hacia el final de su mandato, el resultado de estas gestiones sigue siendo incierto.

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