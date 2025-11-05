Aunque Fajardo, Cepeda y De la Espriella puntean, la indecisión domina la intención de voto: Encuesta Polimétrica

A cuatro meses de las elecciones legislativas de marzo próximo, cuando también se realizarán las consultas interpartidistas, este miércoles se conocieron los resultados de la encuesta Polimétrica, que revela que de cara a la primera vuelta presidencial puntean el exgobernador Sergio Fajardo, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) y el abogado Abelardo de la Espriella. No obstante, la rotunda ganadora es la indecisión: el 31 % no sabe aún por quién votar para la Presidencia.
