Uno de cada dos colombianos se siente inseguro y solo la mitad aprueba la salud: encuesta de percepción ciudadana

La Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) Comparada 2025, presentada por la Red Cómo Vamos, realizada con 20.445 encuestas presenciales en 32 municipios del país, revela un panorama de contradicciones: mientras el 50% de la población cree que sus ciudades van por buen camino, la otra mitad convive diariamente con la percepción de inseguridad y una alarmante insatisfacción frente a servicios esenciales como la salud y la educación. El informe —que representa a 16,2 millones de ciudadanos— muestra resultados que buscan sacudir una agenda pública ya permeada por los extremismos y la desinformación que han inundado la antesala de las elecciones presidenciales, que están a la vuelta de la esquina. Sobre esto, Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, advirtió en el informe que “los resultados de percepción envían un mensaje claro a quienes hoy aspiran a la Presidencia de la República: el país no puede seguir pensándose únicamente desde lo nacional; es indispensable comprender las realidades y necesidades que emergen desde lo local”. También señaló que “de igual forma, deben marcar la hoja de ruta de las próximas contiendas electorales territoriales, impulsando decisiones sustentadas en evidencia y propuestas que respondan a las necesidades y percepciones de la ciudadanía”.

La paradoja generacional y el descontento

A Colombia, en mediciones internacionales de años pasados, se le ha catalogado como uno de los países más felices del mundo. Sin embargo, el optimismo en nuestro país, hoy, camina por una delgada línea marcada por la de edad. Según el estudio, “Uno de cada dos colombianos cree que su ciudad va por buen camino, pero la brecha generacional es alarmante”. Si bien el 50% de los encuestados ve el futuro con buenos ojos y dos de cada tres sienten orgullo de su territorio, los jóvenes de entre 18 y 25 años registran una dura paradoja: son los más optimistas frente a lo que viene, pero quienes reportan menor satisfacción con su ciudad en la actualidad. En cambio, cuando se estudia desde la mirada de las personas con un rango en edad más elevado, por ejemplo, los mayores de 55 años. Estos son escépticos sobre el futuro, pero están conformes con su entorno actual. En la geografía del descontento, Cúcuta y los dos principales puertos del país, Buenaventura y Cartagena, se ubicaron en la cola del listado, registrando a los ciudadanos menos satisfechos de vivir en sus propias urbes.

Salud y salud mental: las grandes deudas

“Solo uno de cada dos colombianos está satisfecho con los servicios de salud que recibió”. En medio de una crisis de salud, en la que se han denunciado las fallas en las entregas de los medicamentos, la solvencia económica de las EPS y las demoras en la atención hospitalaria, el recuento volvió a desnudar algo que se sabe y que se sigue experimentando en el territorio: la desigualdad socioeconómica. Se evidencia, por ejemplo, que estratos altos acceden a servicios privados que mejoran su experiencia, mientras que los estratos bajos asumen las mayores barreras de atención. Aunque Barranquilla, Valledupar y el área metropolitana de Bucaramanga lideran la satisfacción, capitales como Armenia, Ibagué y Bogotá se hunden con los peores indicadores del país. Ahora, el sondeo también reveló que una de las problemáticas de salud más silenciosas, pero que actualmente aquejan a una cifra alta de personas en el mundo, es la salud mental, que también aqueja a los hogares colombianos. Es más, esta se consolidó como un problema que genera alerta; según se describe en el informe, ciudades como Medellín y Manizales, caracterizadas por altos índices de optimismo general, registran niveles de salud mental notablemente inferiores al promedio nacional. “Este contraste evidencia que el bienestar emocional no siempre coincide con la percepción positiva sobre la calidad de vida y que responde a dinámicas y factores distintos”, se lee en el informe.

Barreras educativas y el drama del empleo

En cuanto a la educación, el acceso al conocimiento sigue siendo una tarea pendiente en Colombia. La EPC 2025 alertó que “La mitad de los hogares colombianos no intentó acceder al sistema educativo el año pasado; entre quienes lo intentaron, 1 de cada 5 enfrentó barreras”. En ello inciden factores como la falta de recursos económicos para la matrícula o el sostenimiento, sumados a la escasez de oferta cercana, lo que bloquea el ingreso de los estudiantes a centros educativos. En materia de calidad, el desempeño de los docentes es lo mejor calificado —con Valledupar y Barranquilla a la cabeza—, mientras que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa evidencian de nuevo el rezago de zonas vulnerables como Cartagena y la Zona Bananera. En el plano laboral, la percepción económica no es más alentadora: “Dos de cada cinco colombianos considera que es difícil encontrar trabajo; las mujeres y los jóvenes son los más afectados”. Para el 40% de la ciudadanía, la falta de experiencia y de redes de contacto dificultan el empleo formal, haciendo que la informalidad y el emprendimiento independiente sean las salidas más comunes. Paradójicamente, mientras la Zona Bananera registra el mayor optimismo laboral (2 de cada 3 lo consideran fácil), en Cali, Armenia, Cúcuta, Yumbo e Ibagué menos de 1 de cada 8 ciudadanos comparte esa visión positiva.

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