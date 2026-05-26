Uno de cada dos colombianos se siente inseguro y solo la mitad aprueba la salud: encuesta de percepción ciudadana

La Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) Comparada 2025, presentada por la Red Cómo Vamos, realizada con 20.445 encuestas presenciales en 32 municipios del país, revela un panorama de contradicciones: mientras el 50% de la población cree que sus ciudades van por buen camino, la otra mitad convive diariamente con la percepción de inseguridad y una alarmante insatisfacción frente a servicios esenciales como la salud y la educación.
El informe —que representa a 16,2 millones de ciudadanos— muestra resultados que buscan sacudir una agenda pública ya permeada por los extremismos y la desinformación que han inundado la antesala de las elecciones presidenciales, que están a la vuelta de la esquina.
Sobre esto, Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, advirtió en el informe que “los resultados de percepción envían un mensaje claro a quienes hoy aspiran a la Presidencia de la República: el país no puede seguir pensándose únicamente desde lo nacional; es indispensable comprender las realidades y necesidades que emergen desde lo local”.
También señaló que “de igual forma, deben marcar la hoja de ruta de las próximas contiendas electorales territoriales, impulsando decisiones sustentadas en evidencia y propuestas que respondan a las necesidades y percepciones de la ciudadanía”.