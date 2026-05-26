El disco más personal de Paula Arenas nació entre un embarazo, un luto y el amor por la cocina

Paula Arenas es una cantautora que se ha hecho a pulso, paso a paso, sin el afán del mercado o la industria. Siempre ha cantado lo que ha querido, “canciones que nacen de la verdad”, y eso ha sido suficiente para calar en una audiencia que la sigue y un gremio que se ha maravillado con su talento.
Paula tiene 38 años, su álbum debut lo lanzó en 2011. Lleva 15 años de carrera con su voz suave, intima y tranquila. En 2016 se unió a Alejandro Sanz como telonera en su gira Sirope Tour en Colombia, en 2017 estuvo nominada al Latin Grammy como Mejor nuevo artista y ya completó 13 nominaciones en estos galardones.
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“Después de conectar con miles de personas con proyectos como A Ciegas y Trilogía de Recuerdos, Paula abre una nueva etapa con Nada es Permanente, un álbum donde explora la memoria, los
cambios y la belleza de lo que no se queda quieto”, cuentan desde su equipo de trabajo.
EL COLOMBIANO habló con Paula Arenas de este nuevo proyecto, es un álbum que entiende la vida como una cocina: un lugar donde todo se mezcla, se transforma y cambia de sabor con el tiempo. “Cada canción es un ingrediente, a veces dulce, a veces ácido, a veces pica, pero todas necesarias para contar la historia completa. Es un disco que habla de la memoria, de las cosas que se quedan aunque ya no estén, de lo que se conserva y de lo que se vence. Aquí no hay perfección ni recetas exactas: solo verdad, intuición y lo que pasa cuando una emoción se deja marinar sin miedo”.