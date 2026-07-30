Consejo de Estado frenó medida que le permitía al Gobierno Petro contratar en festivos y fines de semana

El Consejo de Estado suspendió una de las medidas adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro durante las semanas finales de su administración para agilizar procesos administrativos y contractuales en medio del empalme con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
A través de una medida cautelar de urgencia, el alto tribunal dejó sin efectos, de manera provisional, la resolución expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) que había declarado hábiles varios sábados, domingos y días festivos comprendidos entre el 11 de julio y el 2 de agosto de 2026.
La decisión permitiría adelantar trámites precontractuales, contractuales y actuaciones administrativas durante ese período.
La suspensión se produjo tras una demanda de nulidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia), que cuestionó la legalidad de la medida. Aunque el Consejo de Estado aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el asunto, parecía que existían elementos suficientes para intervenir de forma inmediata y evitar que la resolución sigue produciendo efectos mientras se estudia el caso.