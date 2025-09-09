x

En 2024, las muertes violentas alcanzaron su punto más alto en los últimos siete años en Colombia

Entre enero y julio de 2025 ya se contabilizan 8.353 homicidios, incluidos 97 miembros de la Fuerza Pública, lo que representa un aumento del 149 % frente al mismo periodo de 2024.

  • Entre enero y julio de 2025 ya se han contabilizado 17.212 muertes violentas. Foto: Colprensa
El Colombiano
09 de septiembre de 2025
Las cifras de Medicina Legal confirman que el 2024 se convirtió en el año más letal de los últimos siete, con 29.290 muertes violentas en el país. El dato supera los registros previos y marca el punto crítico de la administración de Gustavo Petro en materia de seguridad y violencia.

De acuerdo con el informe, en 2018 se reportaron 20.476 casos; en 2019, 23.729; en 2020, 21.602; en 2021, 26.083; en 2022, 28.072; en 2023, 25.299 y en 2024, 29.290. Entre enero y julio de 2025 ya se han contabilizado 17.212 muertes violentas.

El balance de Medicina Legal incluye homicidios, accidentes de tránsito, muertes accidentales y suicidios. Sobre los homicidios, los registros muestran una tendencia similar, 13.341 en 2022, 14.033 en 2023 y 13.917 en 2024. En lo corrido de 2025, hasta julio, van 8.353 casos.

Uno de los datos más sensibles corresponde a los miembros de la Fuerza Pública asesinados. Mientras entre enero y julio de 2024 fueron 39, en el mismo lapso de 2025 se reportaron 97, lo que significa un incremento del 149 %. Estos hechos se enmarcan dentro de los 8.353 homicidios registrados este año.

Las cifras contrastan con los balances que entrega el presidente Gustavo Petro. En agosto pasado, el mandatario “destacó reducción histórica de homicidios” en varias regiones. Por ejemplo, dijo el mandatario, Córdoba registra cinco homicidios por cada 100 mil habitantes. De igual forma, ciudades como Tunja (1,1), Inírida (2,6) y Montería (3,8).

Petro advirtió sobre el incremento de la violencia en ciudades como Medellín y Pereira, donde se observa la presencia de mafias internacionales y bandas juveniles articuladas con el narcotráfico. “Si queremos tener éxito en la seguridad, debemos tratar con las bandas, desmantelarlas, y esto implica no solamente jueces y policías, sino salidas sociales para la juventud”, aseveró el mandatario.

Asesinato
Crímenes
Homicidio
muerte
Colombia
Gustavo Petro
