¿Quiere ir al Mundial? Pilas, la Embajada de EE. UU. advirtió a hinchas que no han tramitado la visa que lo hagan “ahora mismo”

¿Es de los amantes del fútbol que está esperando 2026 para asistir al Mundial en Estados Unidos, pero aún no tiene visa? Pilas, porque se le puede estar haciendo tarde para tramitarla, por eso, la embajada en Colombia advirtió a quienes quieren ir a por lo menos un partido en ese país que debe empezar a realizar el proceso “ahora mismo”.

Así lo informó la embajada a través de sus redes sociales, haciendo un llamado a quienes no han hecho el trámite a iniciarlo pronto, dada la afluencia de personas pidiendo citas y la cercanía con el evento.

“La Copa Mundial de la Fifa 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. ¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten ahora mismo! ¡No esperes más!”, dice la publicación en redes sociales de la embajada en Colombia.