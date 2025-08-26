Caos en celdas de Bucaramanga: detenidos armaron protesta que terminó en motín con 14 heridos leves

Un motín en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga terminó con 14 detenidos heridos. Los internos, de acuerdo con las autoridades, provocaron disturbios con quema de colchones dentro de una celda y provocaron un incendio que tuvo que ser controlado por el Cuerpo de Bomberos.
William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, afirmó que la protesta inició porque los reos, según él, estaban solicitando el acceso a celulares para realizar videollamadas. Apuntó que eso lo prohíbe la ley.