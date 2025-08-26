Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar al Valle del Cauca tras atentado contra base aérea en Cali

El gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos, luego del atentado terrorista sufrido por Cali el pasado jueves y atribuido a las disidencias de las Farc.

En ese sentido, la embajada de los Estados Unidos recomendó a los estadounidenses que tengan pensado visitar esa ciudad, y el Valle del Cauca en general, “reconsiderar su viaje a esta zona”.

En esta alerta, que el gobierno estadounidense suele publicar sobre los lugares del mundo que representan algún peligro para la integridad de sus ciudadanos, se señala la delicada situación de orden público en el Valle del Cauca, donde hay grupos terroristas activos.