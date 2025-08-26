x

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar al Valle del Cauca tras atentado contra base aérea en Cali

En la alerta, el gobierno norteamericano señaló que “los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes” en ese departamento del suroccidente colombiano, por lo que advierte a sus ciudadanos viajar allí.

  El atentado ocurrido en Cali el pasado jueves, 21 de agosto, cobró la vida de siete personas y dejó a otras 70 heridas. FOTO: AFP
    El atentado ocurrido en Cali el pasado jueves, 21 de agosto, cobró la vida de siete personas y dejó a otras 70 heridas. FOTO: AFP
Colprensa
26 de agosto de 2025
bookmark

El gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos, luego del atentado terrorista sufrido por Cali el pasado jueves y atribuido a las disidencias de las Farc.

En ese sentido, la embajada de los Estados Unidos recomendó a los estadounidenses que tengan pensado visitar esa ciudad, y el Valle del Cauca en general, “reconsiderar su viaje a esta zona”.

Lea aquí: Develan posible plan para atentar contra alcalde de Cali y la gobernadora del Valle

En esta alerta, que el gobierno estadounidense suele publicar sobre los lugares del mundo que representan algún peligro para la integridad de sus ciudadanos, se señala la delicada situación de orden público en el Valle del Cauca, donde hay grupos terroristas activos.

“Reconsidere viajar a esta zona. Los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes. Grupos terroristas están activos en algunas zonas. Debido a los riesgos actuales, algunos empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esta zona”, señalan en el reporte.

Siga leyendo: Fiscalía ya imputó a los dos señalados disidentes de detonar el camión bomba en Cali

En la alerta también comparten información a sus ciudadanos para “mantenerse seguro en Colombia”, como el número de teléfono y correo de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, y el de la Agencia Consular de Estados Unidos en Barranquilla.

@periodicoelcolombiano 📍 Así quedó una tienda de DollarCity afectada por el atentado terrorista en Cali Un carro bomba explotó frente a la Escuela Militar Marco Fidel Suárez en Cali: seis civiles murieron —entre ellos una mujer embarazada— y más de 70 personas resultaron heridas. ➡️ El ataque, atribuido a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, también golpeó la zona comercial. Tiendas como Ara y Dollarcity quedaron destruidas, y varias viviendas sufrieron graves daños. Las imágenes en redes sociales mostraron el caos: fachadas partidas, pasillos llenos de escombros y una ciudad sacudida por la violencia. #Cali #Colombia ♬ sonido original - El Colombiano

El atentado a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, perpetrado el pasado jueves 21 de agosto, ha dejado hasta el momento siete personas fallecidas y más de 70 heridos.

Las labores de inteligencia señalan que el atentado terrorista es responsabilidad del frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

La Defensoría del pueblo emitió el lunes la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca.

Le puede interesar: El comandante “Marlon” y el frente Jaime Martínez de las Farc: los que tienen a Cali aterrorizada

La entidad advirtió que en estos territorios se configura un escenario “de riesgo crítico” debido a la posible confrontación entre los grupos armados organizados Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.

Utilidad para la vida