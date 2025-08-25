Desde este lunes Medellín celebra la Semana por la Tranquilidad y la Gestión del Ruido

Serán seis días con más de 40 actividades como tomas artísticas, foros, experiencias inmersivas, operativos pedagógicos y capacitaciones, que buscan impactar en los indicadores de salud mental y convivencia, fomentando la reducción de conflictos asociados al ruido, la adopción de prácticas de autocuidado y el aumento de la conciencia ciudadana.

Esta iniciativa, que se desarrollará en instituciones educativas, espacios públicos y culturales, quiere llevar un mensaje a la ciudadanía: “Suena bien: bájale al volumen, súbele al cuidado de tu salud mental”, que es una invitación a reflexionar sobre cómo la tranquilidad y el respeto por el ambiente sonoro fortalecen la salud y la calidad de vida.

Desde el lunes 25 y hasta el sábado 30 de agosto, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud y distintas dependencias, realizará la Semana por la Tranquilidad y la Gestión del Ruido, con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de un entorno sonoro saludable, prevenir los efectos del ruido en la salud mental y promover la convivencia ciudadana.

“Tendremos espacios académicos, culturales e inmersivos, con una agenda para promover la conciencia sobre los efectos del ruido en la salud y la convivencia. De manera especial, trabajaremos con las instituciones educativas, donde se realizarán actividades simbólicas como un minuto de silencio con los estudiantes, además de foros en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de Medellín. Será una semana nutrida y diversa, para que entendamos que Medellín suena bien cuando gestionamos el ruido y construimos entornos sonoros saludables”, dijo la secretaria de Salud, Natalia López Delgado.

El exceso de ruido se ha convertido en un problema, no sólo de salud mental, sino de convivencia, que ha desencadenado en homicidios. Desde la alcaldía se hace un trabajo articulado entre varias dependencias para intentar disminuir esta problemática.

Este año, la Secretaría de Salud ha realizado 145 visitas intradomiciliarias para atender solicitudes ciudadanas por ruido, de las cuales 31 presentaron niveles superiores a la norma, con mayor incidencia en las comunas Buenos Aires, La Candelaria y Belén.

Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente, adelanta acciones de medición, control y atención de quejas, además de campañas educativas sobre el ruido, y este año busca fijar metas de calidad acústica en las zonas más críticas, articulando movilidad sostenible, gestión territorial y criterios de reducción del ruido en proyectos urbanos e infraestructura.

La Secretaría de Movilidad se suma con “Pregoneras de la Confianza”, puesta en escena del Equipo de Transformación Cultural que sensibilizará a usuarios y conductores del transporte público sobre el uso del pito y la Secretaría de Participación Ciudadana fortalecerá los 21 Centros de Desarrollo Social como escenarios comunitarios de bienestar, a través de actividades como el programa “Suena Bien tu Salud Mental”, desarrollado en alianza con el Inder.

Por su parte, la Secretaría de Cultura Ciudadana se unió con ‘Medellín es como Vos’ y la intervención artística: “Comparsas Silenciosas”, un flashmob que reconoce a ciudadanos y establecimientos que contribuyen a la gestión del ruido.