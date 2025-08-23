Muere integrante de la serie Emily en París en pleno rodaje; grabaciones fueron suspendidas luego de la tragedia

Una tragedia sacudió al elenco de la serie Emily en París que se encamina a su quinta temporada en Netflix. Uno de sus integrantes falleció de forma repentina en pleno rodaje.
Se trata de Diego Borella, asistente de dirección, quien murió de forma repentina mientras se preparaba una de las últimas escenas de la nueva temporada, cuyo escenario es Venecia.
El hombre de 47 años podría desempeñarse como director, asistente de dirección y guionista, pues tenía formación en ambos campos en Londres, Roma y Nueva York.