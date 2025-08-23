Muere integrante de la serie Emily en París en pleno rodaje; grabaciones fueron suspendidas luego de la tragedia

Una tragedia sacudió al elenco de la serie Emily en París que se encamina a su quinta temporada en Netflix. Uno de sus integrantes falleció de forma repentina en pleno rodaje. Se trata de Diego Borella, asistente de dirección, quien murió de forma repentina mientras se preparaba una de las últimas escenas de la nueva temporada, cuyo escenario es Venecia. Lea también: Merlina temporada 2: Tim Burton revela cambios, fichajes y lo que más disfruta de dirigir a Jenna Ortega El hombre de 47 años podría desempeñarse como director, asistente de dirección y guionista, pues tenía formación en ambos campos en Londres, Roma y Nueva York.

Diego Borella era un apasionado del cine y la literatura. Foto: redes sociales

Debido a su fallecimiento, la producción de la serie protagonizada por Lily Collins y que por primera vez sale de territorio francés ha decidido suspender de forma temporal el rodaje. Su muerte la detalló el medio italiano La Repubblica, quien contó que una vez de haberse desplomado repentinamente en el Hotel Danieli, lugar que servía como set de grabación, fue declarado muerto media horas después tras el esfuerzo de los médicos por estabilizarlo. Un ataque al corazón habría sido la causa del deceso.