Brecha salarial entre jefes y empleados aumenta: Starbucks lidera la lista de desigualdades en 2025

Un nuevo informe del Instituto de Estudios Políticos (IPS), titulado Exceso Ejecutivo 2025, reveló que la diferencia entre lo que ganan los directores ejecutivos y los trabajadores promedio en las empresas con los salarios más bajos del S&P 500 no solo sigue siendo abismal, sino que además se ensanchó en los últimos años. Según el estudio, entre 2019 y 2024, la remuneración promedio de los CEO en estas 100 compañías —conocidas como las "Low-Wage 100"— aumentó un 34,7%, hasta alcanzar los 17,2 millones de dólares anuales. En contraste, los trabajadores solo vieron crecer su salario medio en un 16,3%, llegando a 35.570 dólares. Así lo dio a conocerla revista Forbes.

El caso más extremo es el de Starbucks, la cadena mundial de café. Su director ejecutivo, Brian Niccol, se embolsó 95,8 millones de dólares en 2024, frente a un salario medio de 14.674 dólares para sus empleados.

La brecha entre jefes y empleados no deja de crecer

La diferencia se traduce en que la relación salarial pasó de 560 a 1 en 2019 a 632 a 1 en 2024. Es decir, mientras un CEO gana en promedio lo que un trabajador tardaría más de seis siglos en recibir, la desigualdad se sigue ampliando. El caso más extremo es el de Starbucks, la cadena mundial de café. Su director ejecutivo, Brian Niccol, se embolsó 95,8 millones de dólares en 2024, frente a un salario medio de 14.674 dólares para sus empleados, lo que equivale a una descomunal relación de 6.666 a 1. Cabe resaltar que Starbucks tiene uno de los salarios medios más bajos del S&P 500 y, aun así, apenas aumentó el 4,2% en cinco años.

El informe también detectó que en 22 de las 100 compañías analizadas, el salario medio de los trabajadores no solo no creció, sino que cayó. El caso más dramático es Ulta Beauty, que redujo su salario promedio un 46%, hasta 11.078 dólares, al depender más de trabajadores a tiempo parcial.

Brechas de género y raza también existen

La desigualdad salarial no solo tiene un impacto económico, sino también social. Según el IPS, las mujeres y las personas de color son quienes más sufren, pues representan la mayoría de trabajadores con bajos salarios y una mínima proporción de líderes corporativos. De hecho, entre estas 100 empresas solo hay ocho mujeres CEO y un director ejecutivo negro. Los datos coinciden con el sentir de los trabajadores y la opinión pública. Una encuesta de Data for Progress reveló que el 80% de los votantes apoyaría aumentar impuestos a las empresas que pagan a sus directivos 50 veces o más que a sus empleados promedio. Otro sondeo, de FlexJobs, mostró que también el 80% de los trabajadores considera que los CEOs ganan salarios excesivos, y un 69% cree que no podrían desempeñar sus funciones ni una semana.

Los hallazgos del informe no solo evidencian un problema de desigualdad estructural en el corazón de las grandes corporaciones estadounidenses, sino que ponen sobre la mesa un debate político: cómo regular o desincentivar que las diferencias entre ejecutivos y empleados lleguen a niveles tan extremos.

Multimillonarios hechos en empresas de bajos salarios